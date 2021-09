Leslie Bibb reciterà accanto a Robert De Niro e Sebastian Maniscalco

Leslie Bibb sarà tra i protagonisti della commedia About My Father, diretta da Laura Terruso. In questa commedia famigliare, distribuita da Lionsgate, l’attrice reciterà accanto a Robert De Niro e Sebastian Maniscalco.

Sinossi di About My Father con Leslie Bibb, Robert De Niro e Sebastian Maniscalco:

“Sebastian, ignaro di ciò che lo aspetta, comunica a suo padre Salvo, un immigrato italiano all’antica, che vorrebbe fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata completamente americana. Per questo Salvo decide di imbucarsi a un weekend con la famiglia della ragazza, dando vita a una serie di eventi comici”.

Leslie Bibb interpreterà Ellie, la fidanzata di Sebastian. Maniscalco interpreterà se stesso, o meglio, la versione romanzata di avvenimenti della sua vita, De Niro interpreterà Salvo. Infatti, About My Father sarà liberamente basata su avvenimenti reali della vita di Sebastian Maniscalco.

Nathan Kahane, presidente di Lionsgate, ha rivelato che la produzione del film sarà avviata verso la fine del 2021.

Inoltre Kahane, ha commentato con le seguenti parole la decisione di De Niro di unirsi a questo progetto con Leslie Bibb e Sebastian Maniscalco:

“Dal modo in cui Sebastian parla di suo padre ci è subito sembrato che lui stesso avrebbe voluto De Niro come suo interprete in un film. Quindi abbiamo pensato, perché no? In realtà, Robert De Niro è molto selettivo coi suoi progetti quindi siamo davvero emozionati di vederlo così interessato alla nostra spumeggiate e divertente sceneggiatura. Lui e Sebastian saranno una coppia esilarante e fantastica”.

Maniscalco e De Niro hanno già lavorato insieme in The Irishman di Martin Scorsese.

Bibb invece è stata recentemente impegnata con la serie Jupiter’s Legacy, ideata da Steven S. DeKnight per di Netflix, cancellata però dopo la prima stagione. Invece, sul grande schermo, l’attrice ha avuto un ruolo nella pellicola The Babysitter – Killer Queen di McG. Tuttavia, il pubblico la ricorderà principalmente per il ruolo di Carly Pope nella serie Popular di Ryan Murphy, andata in onda nei primi anni 2000.