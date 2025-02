L’esperimento 3-5-2 a Napoli è già fallito? Il possibile ritorno al 4-3-3

Il Napoli esce dalla trasferta di Como con più dubbi che certezze dopo la sconfitta per 2-1, confermando un periodo di flessione che ha provocato il sorpasso dell’Inter in testa alla classifica di Serie A. Secondo l’editoriale pubblicato da Antonio Gatto su TuttoNapoli.net, il passaggio modulo al 3-5-2 non ha portato i risultati sperati ed è arrivato il momento di tornare indietro.

L’obiettivo era quello di controsorpassare l’Inter che sabato aveva superato il Genoa per 1-0, ma la prestazione al Sinigaglia ha evidenziato nuove fragilità, soprattutto difensive. Secondo Gatto, il cambio di modulo adottato da Antonio Conte sembra aver generato più problemi che soluzioni, smarrendo la solidità che fino a poche settimane fa rendeva gli azzurri una delle squadre più difficili da superare in Europa. Ora, con lo scontro diretto contro l’Inter alle porte, è necessaria una profonda riflessione per invertire la rotta.

Ancora una volta, il Napoli ha mostrato un preoccupante calo nel secondo tempo, un trend che si era già manifestato contro Lazio, Udinese e Roma. La squadra è apparsa in difficoltà nel gestire la pressione avversaria e nell’adattarsi ai cambi tattici operati da Fabregas, che hanno reso il Como più aggressivo e organizzato. Nonostante le occasioni capitate a McTominay e Anguissa, gli azzurri non sono riusciti a reagire con la necessaria lucidità, mentre le sostituzioni di Simeone e il passaggio a un modulo più offensivo non hanno sortito l’effetto sperato. In questo scenario, il rientro di Gilmour potrebbe offrire nuove soluzioni per il centrocampo, garantendo maggiore fluidità alla manovra.

A quanto si legge sulle pagine di TuttoNapoli.Net, l’unico segnale positivo della partita è arrivato da Giacomo Raspadori, autore del secondo gol consecutivo da titolare. Tuttavia, la sua buona vena realizzativa non basta a mascherare i problemi del Napoli nel nuovo sistema di gioco. La squadra fatica a creare pericoli concreti e soffre la mancanza di esterni, che privano Conte delle consuete rotazioni sulla fascia destra con Di Lorenzo, Politano e Anguissa. Anche la difesa, nonostante il ritorno di Buongiorno, mostra segnali di disorganizzazione, come evidenziato dal secondo gol subito contro il Como, frutto di errori individuali e di reparto.

Il 3-5-2, dunque, stando all’opinione di Antonio Gatto, si sta rivelando più un ostacolo che un vantaggio per gli azzurri. L’assenza di riferimenti sugli esterni e la mancanza di automatismi in difesa stanno penalizzando la squadra, rendendola vulnerabile e meno incisiva in fase offensiva. I quattro gol incassati tra Lazio e Como sono un campanello d’allarme, specialmente considerando la solidità difensiva mostrata fino a poche settimane fa. Le difficoltà nel rompere la linea, le incertezze dei braccetti e le incomprensioni nei movimenti collettivi stanno minando l’equilibrio del Napoli.

Con il rientro di Olivera e Spinazzola, Conte potrebbe avere le pedine giuste per tornare al 4-3-3, anche senza poter contare pienamente su Okafor e Ngonge. Un ritorno al vecchio modulo potrebbe ridare al Napoli quelle certezze che sembrano svanite nelle ultime settimane, riducendo i rischi difensivi e restituendo fluidità alla manovra offensiva. In vista della sfida cruciale contro l’Inter, sarà fondamentale correggere gli errori e ritrovare l’identità smarrita per evitare di compromettere definitivamente la corsa al titolo.