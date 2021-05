L’estate è vicina: tre modi per prepararsi alla stagione calda

Ormai mancano poche settimane all’arrivo dell’estate, ma cosa fare per prepararsi al suo arrivo? In questo articolo scopriremo insieme come accogliere al meglio la stagione estiva partendo dalla forma fisica e passando dalla cura della pelle fino ad arrivare all’abbigliamento più consono alle temperature in aumento.

Tenersi in forma a livello fisico

Sicuramente il primo proposito è quello di mantenersi in buona forma fisica, un ottimo modo per prepararsi alla stagione calda che sta arrivando. Non è così difficile, basta seguire qualche giusto consiglio, come per esempio abituarsi a mangiare sempre cibi sani, freschi e leggeri. In questo modo non si sovraccarica il fisico di alimenti difficili da smaltire che rischiano anche di danneggiare l’organismo. Mai come in questo momento dell’anno è fondamentale scoprire qual è il proprio peso corporeo ideale e cominciare a seguire una dieta specifica in caso di bisogno. Se si ha l’esigenza di iniziare una dieta dimagrante bisogna seguire i consigli degli esperti ed evitare di fare di testa propria, perché le diete troppo drastiche non funzionano e possono nuocere alla salute.

Prendersi cura della propria pelle

Preparare la pelle all’estate e all’esposizione ai raggi solari è sempre una buona abitudine. Esistono in commercio dei buoni integratori che presi nel periodo primaverile, prima dell’arrivo dell’estate, contribuiscono al benessere della cute e favoriscono la rigenerazione dell’epidermide. L’ideale è ritagliarsi del tempo per applicare una maschera nutritiva almeno una volta alla settimana, in questo modo la pelle sarà sempre morbida e rivitalizzata. Per togliersi l’inverno dalla pelle è perfetto lo scrub, sia per il viso che per il corpo, che rimuove con una passata le cellule morte mantenendo la cute levigata e rigenerata.

Lo scrub per il corpo è pure necessario prima di applicare abbronzanti oppure autoabbronzanti. Infine, fare uso di oli vegetali per corpo e capelli è molto utile e pratico, in quanto costituiscono un vero elisir di bellezza. C’è ad esempio l’olio di argan che rende i capelli morbidi e lucidi oppure l’olio di rosa mosqueta utile per ridurre cicatrici e smagliature.

Ripensare l’abbigliamento

Vediamo infine qualche consiglio su come vestirsi durante la stagione estiva. Per le giornate più calde via libera ai tessuti come il lino e il cotone, che rimangono freschi sulla pelle facendola traspirare e mantenendola alla giusta temperatura. Va benissimo anche la seta, un tessuto ancora più chic ed elegante. Per le serate estive all’aperto sono perfetti i maxi dress, cioè gli abiti lunghi dal tessuto leggero di diversi colori e fantasie che, non solo sono comodi e pratici, ma anche molto trendy. In ultimo, per le giornate estive con le amiche si può indossare una classica t-shirt in cotone bianco abbinata a degli short o una gonna lunga colorata.