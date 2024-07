L’estate spensierata di Fedez, nuovo flirt in corso: chi è la misteriosa ragazza?

Fedez sta vivendo un’estate da single all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Recentemente, il rapper è stato fotografato dal settimanale Chi mentre si godeva momenti di tenerezza con una misteriosa ragazza mora in una masseria in Puglia. Chi è questa ragazza? Che fine ha fatto Garance Authié? Chiara Ferragni, quindi, è solo un lontano ricordo?

La nuova fiamma di Fedez

Inizialmente paparazzato con Garance Authié, Fedez ha ora catturato l’attenzione con un’altra giovane donna. L’ex moglie Chiara Ferragni ha mostrato sui social l’addio al nubilato della sua amica Veronica Ferraro, Fedez, invece, si è mostrato rilassato ad Otranto.

Sui social, ha condiviso scatti della sua vacanza in Puglia, mostrando momenti di relax in compagnia del suo cane Silvio, bagni in piscina con il collega Emis Killa e altri amici. Ma i follower vogliono sapere di più su questa misteriosa e bellissima ragazza.

L’identità della misteriosa ragazza

Le indagini di Webboh hanno rivelato che la ragazza in questione sarebbe Sveva Magatti, studentessa di interior design al Politecnico di Milano di circa 20 anni. La conferma è arrivata da un video su TikTok in cui Sveva indossava gli stessi vestiti e occhiali da sole della donna paparazzata in compagnia del rapper. Inoltre, Sveva è seguita su Instagram da Fedez, dettaglio che ha contribuito a confermare la sua identità.

Momenti intimi e provocazioni

Secondo il servizio di Chi, Fedez e Sveva hanno trascorso molto tempo insieme, pranzando e condividendo momenti intimi in piscina, come di fatto una vera coppia. Le immagini sui social avevano già mostrato la loro vicinanza, ma ora emergono ulteriori dettagli. Pare proprio che Fedez voglia ritrovare la serenità dopo un periodo burrascoso, tra crisi coniugali e professionali.