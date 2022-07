Lewandoski via, il Bayern taglia la via alla Juventus

Robert Lewandoski potrebbe lasciare il Bayern Monaco e nell’effetto domino scatenato dalla cessione potrebbe finirci anche la Juventus

Non è sicura la permanenza di Robert Lewandoski al Bayern Monaco. Infatti, il calciatore polacco sembra allontanarsi dalla Baviera. La sua volontà sarebbe il vestire la maglia del Barcellona, ma le alternative sembrano essere altre.

Gli spagnoli starebbero trattando, ma il poter spendere poco sul mercato limita la possibilità di offerte. Al momento si sarebbero inseriti anche Paris Saint Germain e Chelsea, con i tedeschi che starebbero sondando il terreno per il post Lewa. Tra i profili varati ci sono quelli di Alvaro Morata e Harry Kane, con un valzer che sembra coinvolgere varie squadre.

Che succede?

Il Paris Saint Germain continua a spingere per Gianluca Scamacca, nonostante l’ultima offerta da 30 milioni di euro più cinque di bonus al Sassuolo abbia ricevuto un secco no. Filtra ottimismo, ma un assalto a Robert Lewandoski da parte dei parigini significherebbe nulla di fatto per l’attaccante azzurro.

I bavaresi, in ogni caso, avrebbero intenzione di buttarsi su uno tra Alvaro Morata e Harry Kane per sostituire il polacco. Lo spagnolo sembra favorito, anche perché l’inglese sembra essere incedibile per Antonio Conte. Nel caso in cui, però, il Bayern dovesse fare un’offerta irrinunciabile il Tottenham si butterebbe poi su Victor Osimhen.

Difficile possa accadere e, anzi, molto più probabile che dalla Baviera tentino un assalto all’attaccante ex Juventus, su cui proprio i bianconeri hanno messo una pietra sopra. Salvo colpi di scena, Morata non tornerà in bianconero o, almeno, per ora.