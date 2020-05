Lewandowski: “Ecco chi sono i 5 migliori attaccanti al Mondo”. Esclusi Messi, Cr7 ed Haaland

Dopo un lungo periodo di stallo, finalmente alcuni campionati hanno ripreso a giocare. Nonostante l’emergenza Covid-19 non si ancora terminata, in Germania è ripresa la Bundesliga e già durante la prima giornata ci sono stati spunti davvero interessanti con le vittorie di Borussia Dortmund e Bayern Monaco.

Proprio nel Bayern è andato a segno Robert Lewandowski, uno degli attaccanti più forti al Mondo. Il polacco, prima della gara, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha fatto cinque nomi, indicandoli come i migliori attaccanti attualmente in circolazione. A sorpresa, non ci sono grandi nomi come quelli di Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ed Haaland.

Proprio sull’attaccante norvegese, Lewandowski ha dichiarato: “Ha un grande potenziale, ma ha ancora molto tempo per crescere. Non voglio dargli pressioni con le mie dichiarazioni. Se lavora sodo, diventerà un calciatore ancora migliore e, perché no, un giorno diventerà il miglior attaccante del mondo. Penso che sarebbe bello per lui rimanere più a lungo in Bundesliga prima di fare un passo successivo nella sua carriera”.

Questi, comunque, i cinque nomi fatti dall’attaccante polacco: “Se parliamo di numeri nove puri, come il classico centravanti, scelgo Karim Benzema, Timo Werner, Luis Suárez, Kun Agüero e Kylian Mbappé”.

Tra i cinque migliori al Mondo, quindi, Robert Lewandowski ha inserito anche Timo Werner, attaccante del Lipsia e della Nazionale tedesca. Proprio lo scorso anno, Werner sarebbe stato ad un passo dal vestire la maglia della SSC Napoli.La scorsa estate, infatti, Aurelio De Laurentiis avrebbe chiesto delle informazioni proprio per l’attaccante tedesco. Alla fine, però, la dirigenza partenopea ha preferito virare su altri obiettivi e dopo qualche settimana è arrivato Hirving Lozano.