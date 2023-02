Lewis Ferguson contatto con Juventus e Milan

L’agente della stella del Bologna, Bill McMurdo, ha rivelato che l’ex centrocampista dell’Aberdeen sarà acquistato per almeno 10 milioni di euro in estate

Lewis Ferguson è un obiettivo per un trasferimento da 8 milioni di sterline a una superpotenza del calcio: il Milan e la Juventus hanno intensificato l’interesse per la stella scozzese.

Ferguson sta facendo faville in Serie A con il Bologna e si apprende che due nobili italiani hanno avvertito il suo club dell’interesse per il centrocampista, trasferitosi in estate dall’Aberdeen per 3 milioni di sterline. Il 23enne è sceso in campo 18 volte in questa stagione, segnando tre gol e consolidando il suo posto nella squadra bolognese con una serie di prestazioni impressionanti.

Cosa ha detto il suo agente

Il suo agente Bill McMurdo ritiene che l’ascesa di Ferguson lo abbia già messo fuori dalla portata dei Rangers o del Celtic, qualora fossero interessati a riportarlo a casa. McMurdo, parlando al podcast Off The Record di Record Sport, ha dichiarato: “So per certo che c’è l’interesse del Milan e della Juventus. Il Bologna è molto aperto su questa vicenda e mi ha tenuto in considerazione.

“Ho persone che lavorano per me in Italia e hanno ricevuto alcune richieste di informazioni. Credo che cercheranno un minimo di 8 milioni di sterline. Detto questo, hanno venduto Aaron Hickey per 20 milioni di sterline e ha giocato solo 48 partite per loro.

“Penso che succederà. Se lo merita. Ha dovuto imparare la lingua e una nuova cultura e ha fatto molto bene. È molto professionale. Ho avuto a che fare con molti buoni giocatori, ma anche con molti scadenti, ma lui è di una categoria a sé stante”.