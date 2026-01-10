L’ex Chelsea Musonda: “Sto lottando per la vita, la mia condizione è critica”

Un vero shock ha travolto il calcio nelle ultime ore. Lamisha Musonda, 33 anni, un tempo considerato uno dei talenti più promettenti del Chelsea, sta vivendo il momento più drammatico della sua vita ed è in condizioni disperate.

Dopo una lunga assenza, l’ex centrocampista belga ha rotto il silenzio con un messaggio toccante pubblicato sui social, rivelando una situazione di salute gravissima. “So che il tempo potrebbe essere poco, ma mi conforta sapere di avere tante persone accanto a me. Porterò con me ogni ricordo. La vita può essere crudele, ma il panorama resta meraviglioso”.

Parole che colpiscono nel profondo, accompagnate da alcune immagini simbolo della sua carriera. Musonda ha poi aggiunto una riflessione ancora più dura: “La vita è fatta di alti e bassi e nessuno può comprendere davvero il dolore che si affronta. Gli ultimi due anni sono stati i più difficili. Oggi sento il dovere di essere chiaro: la mia salute è critica e sto lottando per sopravvivere2.

Il messaggio ha immediatamente fatto il giro del web, suscitando commozione e solidarietà da parte di tifosi, ex compagni e addetti ai lavori. In molti hanno voluto manifestare il proprio sostegno all’ex calciatore, stringendosi attorno a lui in questo momento di profonda sofferenza.