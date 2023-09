L’ex dirigente della Roma Ricky Massara può far ritorno nel club capitolino

L’ex dirigente della Roma, Ricky Massara, sarebbe stato associato a un ritorno in giallorosso

Dopo la sua partenza dal Milan all’inizio dell’estate, Massara sembra aver aperto alla possibilità di tornare alla Roma – il club in cui ha lavorato prima in stretta collaborazione con l’ex direttore sportivo giallorosso Walter Sabatini e poi con Ramon Monchi.Nel 2019, Massara e la Roma si sono separati.

Secondo il Corriere dello Sport, il direttore generale della Roma Tiago Pinto ha incontrato Massara prima del calcio d’inizio di Roma-Empoli di domenica. I due non hanno discusso nel dettaglio del ritorno di Massara, ma il dirigente italiano potrebbe diventare un’opzione per la squadra di Friedkin in futuro.

Possibile ritorno anche per Totti?

Intanto, calciomercato.com ha parlato della clamorosa indiscrezione secondo Totti potrebbe tornare nella capitale: “Totti e Mourinho insieme, per ora solo in tribuna al Tre Fontane. La presenza di Francesco, accompagnato da Noemi, era scontata vista la presenza del figlio Cristian che è entrato negli ultimi 2 minuti nelle fila del Frosinone avversario dei giallorossi questo pomeriggio. Il tecnico portoghese, in compagnia di Nuno Santos, invece non lascia solo i suoi “bambini” ed è appena arrivato in tribuna al Tre Fontane dove si sta giocando la sfida tra la Roma di Guidi e il Frosinone. Mou, con polo e berretto in testa, è stato applaudito dai tifosi presenti così ovviamente come l’ex capitano che invece era in compagnia di amici oltre che della compagna. Qualche fila più già anche Ilary Blasi. Totale indifferenza. Nessun faccia a faccia tra i due dopo le parole di stima reciproche e la possibilità di un ritorno di Totti tra le fila dirigenziali. “Totti è nella Roma, non è mai uscito da qui e mai lo farà. Ma non sta a me chiedere nessuno”, aveva detto Mou sabato in conferenza. Due giorni prima Francesco si era espresso così: “Mourinho mi vuole? Penso di sì, oppure avete scritto una cosa non vera. Lui ha detto una cosa, aspettiamo e vediamo che succede. Nel 2024 vorresti tornare? Magari già ci sarò. Mou è un numero 1”.