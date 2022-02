L’ex Napoli Santacroce svela: “Ho incontrato un difensore molto più forte di me, non aveva santi e smise”

Ai microfoni de Il Corriere del Mezzogiorno è intervenuto l’ex difensore del Napoli, Fabiano Santacroce, il quale ha parlato del suo passato e di alcune situazioni che ricorda perfettamente nonostante il passare degli anni.

“La mia agenzia? Sì, tutto è cominciato due anni fa. Al tavolo di un bar a Napoli con un mio ex compagno ai tempi del Como, Luca Di Mattia. Difensore fortissimo, molto più di me. Giocava poco, non aveva né soldi, né santi in paradiso“.

“Smise presto. All’epoca gli dissi: se un giorno dovessi fare qualcosa nel calcio, il primo che chiamo sei tu. È andata così, lui ormai si occupava di altro: lavorava nei locali notturni“.

L’ex difensore del Napoli ha quindi raccontato un episodio del suo passato, non tutti, infatti, nonostante le possibilità, riescono ad emergere nel mondo del calcio.

Santacroce, infine, parla dei suoi attuali guadagni: “Quello che basta per vivere bene e continuare a coltivare il nostro sogno“.