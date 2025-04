L’ex Napoli stella dell’Entella promosso in B

Nella Virtus Entella promossa in Serie B di ieri c’è anche un tocco di Napoli. Un ex calciatore partenopeo ha contribuito in modo significativo alla promozione dei liguri

Davide Bariti, ex calciatore del Napoli, torna in Serie B dopo 14 anni dopo l’ultima volta. O, almeno, per ora sembrerebbe così. Il calciatore della Virtus Entella, salvo calciomercato permettendo, è pronto a tornare nella cadetteria dopo l’ultima volta con il Vicenza. A quel tempo fece i play out, che coincisero con la retrocessione in Lega Pro per i biancorossi, ma ora spera non vada a finire così.

La voglia del calciatore nativo di La Spezia è quella di misurarsi, a 33 anni, con sempre più nuove sfide, magari provando a restare in cadetteria. La sua, però, è stata una carriera vissuta al meglio e con qualche soddisfazione: come la vittoria della Coppa Italia.

Un passato azzurro

Nella carriera del centrocampista della Virtus Entella – in stagione 34 presenze, 6 gol e 11 assist tra tutte le competizioni – c’è anche un indimenticabile vittoria della Coppa Italia con il Napoli nella stagione 2013-2014. Una vittoria in cui non incise, anzi non partecipò neppure, ma che ricorderà come il punto più prestigioso della sua carriera.

L’ex calciatore azzurro ha passato, infatti 2 anni da tesserato con i partenopei, con il suo cartellino che fu pagato 1, 65 milioni dalla società di Aurelio De Laurentiis. Ma che nell’effettivo ha giocato poco con la prima squadra azzurra. Il tempo passato con il Napoli lo ha visto prevalentemente in prestito all’Avellino. Primo anno da giocatore azzurro, poi il secondo con gli irpini prima di essere svincolato e finire nuovamente nelle leghe minori italiane.