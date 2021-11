L’ex showgirl italiana Elisa Isoardi è di nuovo fidanzata: ecco chi è la nuova fiamma

Era l’anno 2019 quando la showgirl Elisa Isoardi, si fidanzò con l’imprenditore romano Alessandro Di Paolo. Tale relazione fu molto breve e durò solo qualche mese per poi terminare. All’epoca la relazione tra l’ex compagna di Matteo Salvini e l’imprenditore ha fatto parecchio discutere, poiché alcune voci maligne hanno fatto notare l’aspetto poco avvenente di Di Paolo.

Dopo circa due anni, c’era la convinzione che l’x compagna di Salvini, non avesse trovato ancora un nuovo amore. Le recenti foto pubblicate dalle riviste Oggi e poi Leggo, hanno smentito tale convinzione: la Isoardi è stata ripresa nuovamente con l’imprenditore Di Paolo. La conduttrice è stata paparazzata sugli spalti dello stadio Anco Marzio, dove si è giocata la partita della OstiaMare contro il Monterotondo: il motivo però non sembra sia legato a ragioni di carattere sportivo, bensì sentimentale.

Ma chi è Alessandro Di Paolo? Alessandro Di Paolo è un imprenditore molto noto nel mondo del jet set. ui dati anagrafici di Di Paolo non si sa molto, non sono noti né la data nel il luogo di nascita. Quello che è certo è che l’uomo è piuttosto ricco ed è un produttore di successo. Inoltre egli è figlio di Roberto Di Paolo presidente della OstiaMare, questo spiega la presenza sopracitata della presentatrice alle partite giocate in queste settimane.

Secondo quanto riferisce Fanpage: “I due avevano già avuto una storia d’amore, ben documentata da vari settimanali, nel gennaio dello scorso anno. Nel 2020, infatti, la coppia si era mostrata in vacanza insieme e la conduttrice aveva sfoggiato un bellissimo anello che aveva fatto sperare in un matrimonio imminente. Lo scorso giugno, però, l’anello regalatole da Di Paolo che la conduttrice aveva mostrato con tanta disinvoltura, è ritornato sulla sua mano, sintomo di un ritorno di fiamma che, infatti, è stato confermato anche dalle recenti foto.”

Sembra una notizia splendida che ha risollevato il morale alla Isoardi, che nelle ultime settimane, causa “Isola dei Famosi”, ha vissuto un’esperieza non proprio indimenticabile. Lei è stata costretta a lasciare l’Isola dei famosi per via di un piccolo incidente: mentre cucinava un lapillo rovente di cenere le ha colpito l’occhio. Niente di grave, ma i medici avevano ritenuto opportuno che lasciasse l’Honduras per ulteriori accertamenti.