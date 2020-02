L’ex tronista e letterina Giulia Montanarini incinta a 44 anni

Fiocco rosa in arrivo nella famiglia di Uomini e Donne. Una delle ex troniste è incinta e ha da poco confessato il tutto. Stiamo parlando di Giulia Montarini che, nonostante i suoi 44 anni, darà alla luce una bambina che afferma di aver concepito naturalmente senza cure ormonali.

La 44enne si è confessata in una lunga intervista al settimanale Diva e Donna in cui ha parlato della gravidanza e del suo desiderio di maternità a lungo ricercato e finalmente raggiunto. “Ho sempre voluto diventare mamma e con altri fidanzati quando ero più giovane ci avevo provato con molta determinazione. Ma forse non eravamo compatibili”.

Adesso, la Montanarini pare aver trovato stabilità dopo il fallimento dei suoi due matrimoni, uno dei qualli con un’altra vecchia conoscenza di Uomini e Donne: Alessio Lo Passo. Nelle foto che la rivista accompagna all’intervista, vediamo la bella ex letterina alle prese con lo shopping: chissà se per lei o per la nascitura.

C’è anche una rivelazione riguardante il possibile nome: Mi piacerebbe chiamarla Alice, ma il nome non è ancora sicuro. Lavori in corso…”. Nulla ancora di deciso dunque. Infine, ha anche dato dettagli circa il suo stato di salute, rivelando che essendo al quarto mese presenta forti sintomi di nausea e che ha già messo su sette chili.