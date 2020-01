Liam Gallagher: gli Oasis torneranno di nuovo insieme nel 2022

Poche ore fa Liam Gallagher, sul suo profilo Twitter, ha annunciato – l’ennesimo- possibile ritorno della storica band rock britannica: gli Oasis.

Che sia questa la volta buona, ce lo dirà solo il tempo. Questa volta c’è una data, il 2022.

I intend to retire as solo artist after album no3 as I have just had a call from my brother begging me to start oasis again in 2022 if you believe in life after love c’mon you know LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) January 8, 2020