Liam Payne, indagati due uomini

La morte di Liam Payne non smette di far scalpore. Man mano che gli investigatori proseguono con le indagini, nuovi elementi sul caso vengono a galla, gettando luce sulla probabile triste dinamica degli eventi che hanno portato al decesso del noto cantante.

Stando a quanto emerso, due dipendenti che avevano libero accesso agli ambienti dell’hotel Cala Sur hanno fornito a Liam degli stupefacenti. Gli avrebbero procurato gratuitamente, almeno due tipi di droga; probabilmente crack e cocaina. I due avrebbero nascosto nel bagno della sua suite le sostanze che sono state ritrovate dalla Polizia durante una prima indagine nella stanza e mandate successivamente in laboratorio per essere sottoposte alle dovute analisi

Si tratterebbe di un addetto dello staff ed un membro dell’equipe per le pulizie dell’albergo. Proprio quest’ultimo sarebbe già stato licenziato dalla direzione dal Cala Sur, che, tra l’altro, ha deciso di non rilasciare interviste in merito alla questione.

A confermare ciò è stato un amico di Liam, che ha aggiunto che entrambi gli individui sono stati già interrogati e sono attualmente indagati per spaccio di sostanze illegali. Ha precisato, inoltre, che il cantante era da tempo che cercava di stare il più lontano possibile dal mondo della droga. Il viaggio e la permanenza a Buenos Aires avrebbero messo a repentaglio tutto. Ha confidato, infatti, che alcuni individui avrebbero iniziato ad offrirgli stupefacenti ed alcool. Per non lasciare nulla al caso, è stata fatta richiesta per effettuare un esame tossicologico al corpo del defunto, prima che venga restituito ai genitori.

Intanto, il padre di Liam è arrivato in Argentina e si è recato nel luogo dove il figlio ha vissuto i suoi ultimi giorni. È stato accolto dalle lacrime e dal dolore dei fan raccolti fuori all’hotel.