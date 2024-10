Liam Payne, muore dopo caduta dal terzo piano

Queste sono ore di incredulità e di dolore per i fan della band degli “One Direction”. Il gruppo, che per anni, ha conquistato i cuori di molte ragazze, oggi si trova di fronte ad un gravissimo lutto. Uno dei componenti della band, ormai sciolta, Liam Payne è morto al seguito di una caduta dal terzo piano dell’hotel Casa Sur in cui soggiornava a Buenos Aires.

La dinamica dei fatti è ancora da ricostruire. Non si sa se si tratti effettivamente di una caduta accidentale dal balcone o di un suicidio. Poche ore prima, la polizia locale ha ricevuto una chiamata dal personale dell’albergo. Un uomo, stando alle descrizioni sotto effetto di droga e di alcool, stava recando fastidio agli altri ospiti con il suo atteggiamento alterato e violento. Il soggetto in questione è proprio Liam, che ad un certo punto ha scagliato il suo pc nella lobby dell’hotel. L’intervento della polizia è stato, dunque, necessario al fine di ripristinare l’ordine e la sicurezza. Il cantante è stato preso e portato nella sua stanza.

Cosa sia accaduto mentre era solo nella sua suite non si sa. Il corpo, dopo il volo di circa 13/14 metri, presentava una frattura alla base del cranio. Quando i medici sono intervenuti sul posto, ormai era troppo tardi. Le lesioni erano profonde a tal punto da valutare di non fare la rianimazione.

Il cantante trentunenne non stava affrontando un bel periodo. Di recente, l‘ex fidanzata Maya Henry con cui avrebbe dovuto sposarsi, ha avviato una diffida legale nei suoi confronti. Seppur i due si fossero lasciati nel 2022, Liam, nonostante avesse una nuova relazione, continuava a cercare la modella telefonicamente. Inviava messaggi a lei, alla sua famiglia, la chiamava di volta in volta da numeri differenti. Negli sms inviati, scriveva: “Non sto bene. Morirò”.

Al seguito dell’annuncio sul web della notizia, i fan della band e del cantante sono rimasti sotto shock. Liam, infatti, non ha avuto solamente un ruolo centrale all’interno del gruppo musicale; ma dopo la fine dell’epoca d’oro degli “One Direction” ha continuato ad avere successo, come solista. Quest’anno per via di un grave problema ai reni, ha dovuto cancellare il suo tour in Sudamerica ed anche la sua esibizione in Argentina del 9 Settembre. Ieri, si è spenta, dunque, una star di fama mondiale che per anni con le sue note e con la sua voce ha illuminato la vita di molti.