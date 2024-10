Liam Payne, nuove notizie sul caso

Mercoledì il noto cantante Liam Payne è deceduto. Da quel momento, la polizia argentina si sta dando da fare al fine di ricostruire al meglio la dinamica degli eventi e per capire effettivamente cosa sia successo.

Nuovi elementi sul caso sono venuti a galla. Una volta rientrato nella sua camera, dopo essere stato preso di forza dalla polizia locale, visto il suo stato visibilmente alterato; il famoso personaggio della band degli “One Direction” non era solo; così come inizialmente si credeva. Era in compagnia di due ragazze. Nessuna delle due, tuttavia, era la fidanzata, che ha lasciato il suolo argentino svariati giorni fa. I soggetti in questione sono stati interrogati. Al momento della presunta caduta, tuttavia, avevano già lasciato la suite e l’hotel.

Inoltre, è stata effettuata anche l’autopsia. Stando a quanto emerso, Liam non sarebbe caduto; dal momento che non presenta alcuna ferita di difesa sul corpo. Se fosse stata una caduta accidentale, secondo i medici, ci sarebbe stata anche la possibilità di salvarsi, pur con lesioni gravi. Dunque, sarebbe stato lui a decidere di gettarsi. Un altro dato emerso è che il cantante in quei fatidici momenti si trovasse in un forte stato di incoscienza, dovuto forse alla quantità di alcool e droga assunta.

Queste notizie sono destinate a far gran rumore in tutto il mondo. La sua morte ha colpito, soprattutto, gli altri membri del gruppo che per anni ha fatto sognare adolescenti e bambini. Prima una generale onda di silenzio, poi l’arrivo dei post. I cantanti della band, ieri sera, hanno trascritto sui singoli profili Instagram i loro pensieri in memoria del loro caro amico e compagno di vita.

La rottura del silenzio ha coinvolto anche l’account ufficiale degli “One Direction”, inattivo da tempo. Louis, Zayn, Niall e Harry scrivono di essere devastati dalla perdita del loro “fratello”. Richiedono del tempo per metabolizzarne la perdita e si stringono al dolore della famiglia, degli amici e dei fan che per tanto tempo l’hanno amato, così come hanno fatto loro.