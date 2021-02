Libero, contatti telefonici ADL-Sarri: il mister potrebbe ritornare in panchina nell’estate 2021

In casa Napoli è toto nuovo allenatore. Dopo le recenti prestazioni poco esaltanti da parte di Rino Gattuso, la società si sta interrogando sulla possibilità di esonerare il mister partenopeo.

Attualmente i rapporti si sono riappacificati, ma una sconfitta contro la Juventus potrebbe essere fatale all’ex tecnico del Milan.

Secondo quanto appreso dal quotidiano Libero, ci sarebbe stato un disgelo tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Maurizio Sarri.

In particolare, tra i due agenti di Sarri e il presidente azzurro sarebbero ritornati buoni rapporti per questo non si esclude una clamorosa ipotesi, ovvero quella di un ritorno di Maurizio Sarri, ma solo per iniziare una nuova stagione dall’inizio.

Maurizio Sarri, infatti, vuole prima chiudere la stagione con la Juventus con cui percepisce uno stipendio da 6 mln di euro a stagione e poi iniziare una nuova avventura nonostante il rapporto con i bianconeri fino al prossimo giugno 2022.