Libero mail e Virgilio down: cosa sta succedendo

Dalla serata di domenica 22 gennaio 2023, Libero mail e Virgilio hanno riportato dei problemi nell’invio e nella ricezione della posta elettronica. L’azienda fa sapere con un comunicato che non si stratta di un attacco cyber ma che è dovuto alla rottura di un server, scopriamo meglio cosa è successo nelle prossime righe.

Libero mail e Virgilio inutilizzabili da domenica 22 gennaio 2023

Nella serata di domenica 22 gennaio 2023, sia la posta elettronica di Libero mail che di Virgilio ha cominciato a presentare problemi, per poi smettere del tutto di funzionare nella notte del 23 gennaio 2023.

Diversi i disservizi riscontrati dagli utenti italiani che da anni si affidano a questi due grandi colossi per la gestione delle loro poste elettroniche. La posta elettronica di entrambe le aziende ha smesso di funzionare, ciò vuol dire che per migliaia di utenti italiani è stato impossibile ricevere e inviare email.

Il porta voce dell’azienda Diego Rizzi, ha subito rassicurato gli utenti escludendo già dalle prime ore la possibilità di un attacco hacker, e ha fatto subito sapere che l’azienda era impegnata a ricercare il problema per sistemare il servizio quanto prima.

Alcuni professionisti, come Ivan Messina di SupportHost, hanno provato a dare una spiegazione a quanto accaduto; secondo quest’ultimo, sia Libero Mail che Virgilio hanno chiuso la porta 25.

Al momento le aziende hanno reso noto che non ci sarà perdita di email che stanno andando in timeout, e quindi sarà possibile riceverle non appena il servizio sarà ripristinato correttamente.

Le dichiarazioni dell’azienda nella mattinata di oggi

L’azienda ha rilasciato un comunicato ufficiale nella quale non solo si scusa con gli utenti per il disagio e il disservizio che stanno vivendo ormai da circa 4 giorni, ma anche per condividere le informazioni che si sanno in questo momento.

Libero e Virgilio hanno infatti fatto presente che è loro premura ripristinare il servizio quanto prima, e assistere i cittadini italiani che da sempre hanno scelto di affidarsi a loro per la gestione delle loro caselle di posta elettronica. È perciò fondamentale per entrambe le aziende continuare ad offrire un servizio di eccellenza ai migliaia di professionisti e cittadini italiani che da sempre si affidano a loro per le mail.

L’azienda ha spiegato, in un lungo comunicato, che nelle settimane scorse al fine di poter offrire un servizio migliore ai suoi utenti si è apprestata a fornire un cambio della tecnologia di storage, utilizzando dei sistemi più innovativi. Sistemi che sono utilizzati dai più importanti colossi mondiali.

A causa però di un bug del sistema operativo ne è stato compromesso il corretto funzionamento e come conseguenza ne è nato il disservizio alle caselle di posta elettronica a partire dalla serata di domenica, 22 gennaio 2023.

Ora che è chiaro cosa è successo, l’azienda ha potuto fornire perciò maggiori dettagli e chiarire anche che in queste ore il team e il vendor stanno lavorando per risolvere il disservizio e la problematica riscontrata il più rapidamente possibile. Però come giustamente ha voluto chiarire direttamente l’azienda per risolvere la problematica sono necessari i tempi tecnici, non è perciò una risoluzione facile e veloce da eseguire.

Proprio per questo sia Libero mail che Virgilio prevedono il ripristino del corretto funzionamento delle caselle elettroniche entro le prossime 24/48 ore. La risoluzione perciò non sarà immediata e ci sarà ancora molto da attende, la nota positiva è che non essendoci stato alcun tipo di attacco hacker, i dati degli utenti sono al sicuro. Quindi possiamo stare tranquilli sulle false notizie che circolavano in rete in questi giorni, che parlavano di un possibile attacco hacker e della possibile diffusione dei dati personali degli utenti che da sempre si affidano a questa grande azienda.