L’iconica residenza dei McCallister, protagonista del film cult “Mamma, ho perso l’aereo”, torna al centro dell’attenzione non solo per l’imminente anniversario della pellicola, ma anche per un recente passaggio di proprietà che riaccende l’interesse verso le dimore simbolo della cultura pop.

La villa si trova al 671 di Lincoln Avenue, a Winnetka, sobborgo residenziale di Chicago fra i più esclusivi degli Stati Uniti, ed è stata venduta nel gennaio 2025 per 5,5 milioni di dollari.

Costruita nel 1920 in stile georgiano coloniale, presenta una facciata in mattoni rossi e si articola su tre piani per circa 850 metri quadrati complessivi.

Gli interni — che nel film sono stati in parte ricreati in studio per accentuare l’atmosfera natalizia — comprendono cinque camere da letto, sei bagni, una grande scala centrale dove Kevin si lancia con lo slittino, la cucina della scena della cena improvvisata, il soggiorno con camino e albero addobbato, e la sala da pranzo che ospita alcune delle inquadrature più note della pellicola.

Completano la proprietà una sala cinema, un campo da basket interno, un garage seminterrato e un garage esterno, ambienti anch’essi utilizzati durante le riprese.

Le parole del piccolo Kevin — “C’è nessuno? Mamma? Papà? È uno scherzo, vero?” — tornano alla memoria di milioni di spettatori ogni Natale, accompagnando un film che quest’anno compie 35 anni. Per celebrare l’anniversario, “Mamma, ho perso l’aereo” torna al cinema in 4K con una settimana di proiezioni speciali dal 4 al 10 dicembre, un evento che conferma l’intramontabilità della pellicola e, di riflesso, della casa che ne è diventata simbolo.

Secondo gli analisti di Italian Luxury Villas by ILV — la proptech italiana specializzata in dimore di pregio e nel monitoraggio delle proprietà iconiche a livello internazionale — il recente interesse per la villa dei McCallister rientra in un trend più ampio che vede le “case del cinema” acquisire un valore culturale oltre che immobiliare.

Queste proprietà, spiegano gli esperti, «entrano nell’immaginario collettivo, generano turismo, influenzano il mercato e diventano oggetti narrativi prima ancora che residenze».