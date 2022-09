Light + Building 2022: i temi principali della fiera dell’illuminazione

Ci sono fiere che sono state attese a lungo e tra queste c’è sicuramente il Light + Building 2022. L’edizione è stata finalmente confermata dopo che per 4 anni la pandemia aveva obbligato l’ente fieristico di Francoforte ad uno stop. Già nel 2021 si era ipotizzata la realizzazione dell’evento, rimandata tempestivamente ad ottobre 2022 sperando in uno scenario migliore. Ed eccoci qui, a pochi giorni dall’evento a trattare delle sue tematiche principali.

La partecipazione ad eventi del settore non è fondamentale solo per scoprire le novità ma anche per fare public relation e marketing, ecco perché le aziende italiane alla fiera light and building 2022 non possono certamente mancare e tra loro spicca Universal Science, business legato al mondo dei moduli LED che ha saputo attirare l’attenzione grazie ai prodotti tecnologicamente all’avanguardia e alle novità di mercato tanto da diventare un punto di riferimento internazionale. Volete sapere tutto sulla Light and Building 2022? Seguite questo articolo!

Quando si svolgerà il Light + Building 2022?

Ci sono stati 4 anni di stop e posticipi a causa del Covid-19 ma finalmente è arrivato il momento di tornare a parlare di illuminazione in un contesto internazionale: Light + Building 2022 torna dopo 4 anni e sceglie come date dal 2 al 6 ottobre. La location è quella del quartiere fieristico di Francoforte, la medesima di sempre, nel cuore della Germania.

La tecnologia la farà da protagonista : nonostante l’evento si svolga in presenza, l’AI aiuterà a tenere i contatti con nuovi potenziali clienti e fornitori, permettendo di organizzare conferenze e call a distanza attraverso piattaforme messe a disposizione dalla fiera stessa. L’idea è quella di non escludere chi per i motivi più disparati non potrà fisicamente partecipare all’evento.

I temi principali di Light + Building 2022

Quali sono i temi principali che verranno trattati all’evento sull’illuminazione? La fiera Light + Building 2022 sembra concentrarsi su diversi trend. Il primo è quello della digitalizzazione che sappiamo essere una tendenza importante per le aziende, il secondo è quello della sostenibilità che mai come ora è in cima alle priorità di tutti. Si parlerà poi anche di connettività e intelligenza artificiale.

Questi quattro pilastri fanno da fil rouge a speech, eventi e appuntamenti che si svolgeranno durante l’evento a Francoforte.

Perché la fiera era stata rimandata?

Come accennato inizialmente, i motivi per aver rimandato l’evento per 4 anni sono legati al Covid-19, che come sappiamo ha bloccato gli incontri e gli eventi in presenza. La richiesta di tamponi, vaccini e le regole restrittive per gli spostamenti fuori nazione avevano costretto gli organizzatori a trovare una soluzione diversa. Ora che però il traffico aereo è riaperto ed è possibile partecipare ad eventi e fiere anche fuori dal proprio stato, ecco che Light + Building 2022 è pronta a riaprire le porte e coinvolgere tutti i partecipanti del settore e non solo.

Le aziende presenti a Light + Building 2022

L’edizione 2022 di Light + Building ha un numero notevole di partecipanti: si contano già più di 1500 espositori provenienti da 46 diversi Paesi e ovviamente anche l’Italia non si tira indietro. Tra le aziende italiane che parteciperanno a Light + Building 2022 troviamo Universal Science, azienda milanese fondata nel 2007 da Vincenzo Reda che torna a partecipare alla fiera portando le proprie novità e i propri prodotti di punta nel campo dell’illuminazione a LED.