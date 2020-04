Ligue 1, Junior Sambia ricoverato d’urgenza: ipotesi Coronavirus per il calciatore

Sospetto caso di Coronavirus in Ligue 1. Come riportato in data odierna da L’Equipe infatti, il giocatore del Montpellier Junior Sambia è stato quest’oggi portato in ospedale in rianimazione a causa di alcune complicazioni riportate dal suo stato di salute.

Ovviamente il primo pensiero è stata l’ipotesi Covid-19. La notizia potrebbe suscitare ancora più clamore poiché, se confermato, Junior Samba potrebbe essere il primo caso accertato di Coronavirus nel massimo campionato francese, la Ligue 1.

Come riportato dalla redazione di Sky, il calciatore è stato portato all’ospedale di Montpellier, nonostante egli sia di Lione. Nessun caso però, il centrocampista francese infatti ha scelto sin dal principio di questo periodo di voler trascorrere la propria quarantena nella città della sua attuale squadra.

In attesa dell’esito dei vari esami comunque, il Montpellier ha diramato un comunicato ufficiale riguardo al triste accaduto. “A seguito di problemi digestivi e respiratori, uno dei nostri giocatori è stato ricoverato a Montpellier in un ambiente specializzato per beneficiare delle cure appropriate”.

Tutto ancora da chiarire dunque. Se confermata però l’eventuale positività dovrebbe far riflettere e non poco gli svariati club che spingono per riprendere i campionati. Tutti si auspicano infatti la conclusione delle varie leghe ed il ritorno alla normalità, l’importante però è non mettere a repentaglio la salute di alcun individuo.