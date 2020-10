Lille-Campos, rapporto verso la conclusione: Roma in pole

Nell’organigramma societario della Roma manca al momento la figura del direttore sportivo, la nuova proprietà ci sta lavorando e a breve potrebbero arrivare importanti novità. Tra i principali candidati c’è Luìs Campos, attuale direttore sportivo del Lille.

Il dirigente è sempre più ai margini del progetto del club francese e la conferma è arrivata direttamente dal tecnico Galtier, che ha parlato ai microfoni di RMC Sport:

“Non so qual è la situazione con Luis Campos. Ne sto parlando col mio presidente. Luis non si vede al campo d’allenamento da tanto tempo, perciò parlo con il mio presidente della preparazione delle gare, della squadra e di come sta lavorando il gruppo.

Non ho alcuna informazione su Luis e non ho informazioni da parte del presidente sulla situazione tra lui e Luis. Se dicessi che non mi interessa, non sarebbe vero”.

La Roma è in attesa della separazione tra il Lille e il portoghese, dopo l’ufficialità i giallorossi cercheranno di trovare l’accordo con il dirigente e convincerlo ad approdare nella capitale.