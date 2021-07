Lily Collins sarà Polly Pocket in un film live action diretto da Lena Dunham

Lily Collins, dopo il successo televisivo di Emily in Paris, tornerà sul grande schermo in un film live action.

L’attrice interpreterà infatti Polly Pocket in un film scritto e diretto da Lena Dunham.

Polly Pocket è una linea di bambole, molto conosciuta, che debuttò sul mercato negli anni ’80.

Le bambole, di dimensioni tascabili, divennero così popolari che vennero creati in seguito anche film e serie animati.

Quindi sembrerebbe che l’universo Polly Pocket sia pronto per il salto nel mondo dei live action.

Lena Dunham, ideatrice del progetto, ha dichiarato:

“L’universo di Polly Pocket era una via di fuga per me quando ero piccola. Polly mi ha dato un piccolo mondo di magia e autonomia dove ero io la voce narrante. Credo sia abbastanza poetico poter esplorare queste idee da adulta e nei panni di scrittrice e regista, collaborando con la fantastica Lily Collins, Robbie Brenner, Mattel e MGM. Sono così entusiasta di poter mostrare sia il mio amore per linea di bambole storica sia la mia enorme convinzione che le giovani donne abbiano bisogno di film interessanti ma giocosi, in grado di dialogare con loro senza usare toni condiscendenti”.

Anche Lily Collins, protagonista della pellicola, ha espresso la sua adorazione per Polly Pocket con una dichiarazione rilasciata a Variety:

“Da piccola ero ossessionata da Polly Pocket, è un sogno che diventa realtà. Non vedo l’ora di portare questi piccoli giocattoli sul grande schermo”.

Attualmente Lily Collins è impegnata con le riprese della seconda stagione di Emily in Paris.

Non vi sono ancora dettagli su quando dovrebbero iniziare le riprese del film su Polly Pocket quindi non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.