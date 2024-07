L’importanza del ricambio di aria negli ambienti domestici

Il ricambio dell’aria è un aspetto rilevante in ogni ambiente in cui si vive, ma in quello domestico lo è ancora di più e i motivi sono abbastanza ovvi. Nonostante questo, molto spesso si tende a sottovalutarli pensando che acquistare prodotti ad hoc per la ventilazione dell’aria sia soltanto un di più.

Il tempo che trascorriamo in ambienti chiusi ogni giorno si aggira al 90% di quello totale che abbiamo a disposizione, motivo per cui è necessario respirare aria pulita e salutare, soprattutto per la nostra salute e il nostro benessere.

Quello che c’è da sapere è che quando si parla di ricambio d’aria devono essere presenti due condizioni fondamentali: deve essere sufficiente, cioè adeguato allo spazio e continuo, in modo che il ricambio sia efficace anche quando in casa non c’è nessuno; gli agenti inquinanti, infatti, sono sempre presenti e dannosi.

In questo articolo analizzeremo i motivi per i quali è importante il giusto ricambio di aria negli ambienti domestici.

Perché è importante il ricambio dell’aria

Per prima cosa è necessario capire quali strumenti utilizzare per il corretto ricambio d’aria. Questi devono essere altamente qualificati e precisi come, ad esempio, un impianto di ventilazione meccanica controllata che grazie alle sue funzioni si presenta come la soluzione migliore.

Le sue caratteristiche che dovrebbe avere per essere quello giusto sono: un funzionamento super silenzioso, l’impiego di ventilatori inverter a basso assorbimento con ampia modulazione di portata, recupero sensibile > 90% e altre.

Vediamo i motivi per i quali è importante:

salute e benessere : respirare aria pulita è senza dubbio fondamentale per la nostra salute. Tutte le sostanze tossiche presenti nell’aria, così come un’elevata presenza di anidride carbonica, possono comportare fastidi come asma, allergie e mal di testa, ma anche malattie più gravi.

: respirare aria pulita è senza dubbio fondamentale per la nostra salute. Tutte le sostanze tossiche presenti nell’aria, così come un’elevata presenza di anidride carbonica, possono comportare fastidi come asma, allergie e mal di testa, ma anche malattie più gravi. umore: può sembrare banale, eppure respirare aria pulita rende più leggero l’umore, soprattutto perché così si riescono a evitare tutti quei fastidiosi malesseri che ci possono cogliere alla sprovvista.

Cose da sapere sul ricambio d’aria

La qualità dell’aria, soprattutto in ambienti come la casa, può essere compromessa da vari fattori, tra cui l’uso di prodotti chimici per la pulizia, le polveri e altri allergeni vari. Insomma, tutto quello che è semplice trovare in un ambiente domestico.

Questi elementi solitamente tendono ad accumularsi nell’aria, ecco perché un ricambio adeguato aiuta a ridurli, spesso anche a eliminarli, migliorando la qualità dell’aria e riducendo il rischio di problemi respiratori, allergie e altre malattie correlate.

Altro fattore positivo di questa operazione è legato all’umidità. Ciò significa che grazie all’utilizzo di strumenti adeguati è possibile una perfetta regolazione dell’umidità che, se presente in quantità elevata, può causare la formazione di muffa, dannosa per l’edificio, ma soprattutto per la salute di chi abita in casa ogni giorno. Può causare, infatti, problemi respiratori e reazioni allergiche.

Che dire poi del comfort termico? Sia durante i mesi estivi che in quelli invernali un’adeguata ventilazione può prevenire la formazione di condensa e l’accumulo di umidità, contribuendo a mantenere un ambiente confortevole.