L’importanza delle proteine isolate del latte nell’allenamento

Le proteine isolate del latte – come le famose Iso Fuji di Yamamoto – rappresentano una risorsa per gli sportivi e in particolare per coloro che puntano alla costruzione muscolare. Se di qualità, sono in grado di massimizzare i risultati, di trasformare ogni sessione di allenamento in un tassello fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi.

Ne parliamo qui, fornendo una panoramica delle proteine del latte, presentando le varie tipologie, descrivendo i meccanismi che regolano il loro impatto sull’allenamento. In chiusura, offriremo qualche dettaglio in più proprio sulle Iso Fuji, che sono le migliori proteine isolate Yamamoto.

Cosa sono le proteine isolate del latte

Le proteine isolate del latte sono esattamente ciò che il nome suggerisce. Ovvero, il prodotto dell’eliminazione di carboidrati, grassi e altre sostanze dal latte. Sono disponibili in forma polverizzate, si presentano con una tonalità tra il bianco e il beige, sono assolutamente insapori.

Esistono due tipologie di proteine isolate: la caseina e il siero. La caseina è una proteina a lento assorbimento e che quindi si caratterizza per un rilascio di aminoacidi ai muscoli. Il siero è una proteina a rapido assorbimento, dunque spicca per un rilascio degli aminoacidi molto più rapido.

A seconda della tipologia, le proteine isolate del latte determinando conseguenze importanti per l’organismo, le quali coinvolgono l’apparato muscolare ma anche il senso della fame. In ogni caso sono per definizioni sazianti. Il metabolismo delle proteine richiede infatti molta energia prolungando il senso di sazietà (almeno rispetto a carboidrati e grassi).

Le proteine isolate del latte sono generalmente sicure anche per chi soffre di intolleranza al lattosio. Tra le sostanze coinvolte nel processo di rimozione e che, quindi, vengono escluse dal prodotto finale, spicca proprio il lattosio. Tuttavia, alcuni prodotti potrebbero contenere minime tracce di questa sostanza.

Come le proteine isolate impattano sull’allenamento

Dunque, perché le proteine isolate del latte sono importanti per chi si allena? Per rispondere a questa domanda è necessario indagare sui loro effetti.

Recupero muscolare. Le proteine isolate del latte rilasciano gli amminoacidi (come tutte le proteine, ma in un contesto di maggiore biodisponibilità) quindi stimolano i processi di riparazione del tessuto muscolare. La sequenza lesione-riparazione è fondamentale per garantire la crescita muscolare.

Le proteine isolate del latte rilasciano gli amminoacidi (come tutte le proteine, ma in un contesto di maggiore biodisponibilità) quindi stimolano i processi di riparazione del tessuto muscolare. La sequenza lesione-riparazione è fondamentale per garantire la crescita muscolare. Costruzione muscolare . Gli aminoacidi rilasciati dalle proteine del latte sono di tipo BCAA, ovvero “a catena ramificata”. In quanto tali, giocano un ruolo chiave nella sintesi proteica muscolare e quindi nella creazione di massa muscolare.

. Gli aminoacidi rilasciati dalle proteine del latte sono di tipo BCAA, ovvero “a catena ramificata”. In quanto tali, giocano un ruolo chiave nella sintesi proteica muscolare e quindi nella creazione di massa muscolare. Controllo dell’appetito. Le proteine del latte sono tra quelle più sazianti in assoluto. Dunque, sono perfette per controllare l’appetito. Ciò le rende una risorsa inestimabile per chi vuole esercitare un ferreo controllo sull’alimentazione e non cedere ai fuori pasto.

Va da sé che le proteine isolate del latte vanno consumate dopo l’allenamento. Ciò apporta molti benefici. In primis, come abbiamo visto, accelerano il recupero muscolare e stimolano la creazione di massa. In secondo luogo, prevengono gli attacchi di fame che possono seguire a uno sforzo intenso e prolungato.

Un capitolo importante riguarda le quantità. Fatta salva la necessità di conferire con un nutrizionista, è bene non andare oltre i 0,5-0,6 grammi di proteine per ogni kg di peso corporeo. Immaginando un individuo di 70 kg, questi dovrebbe limitarsi a 40 grammi di proteine, che equivalgono a una mezza dozzina di cucchiai.

Un focus sulle Iso Fuji

Giunti a questo punto, vale la pena soffermarci sulle Iso Fuji, che sono tra i prodotti di punta di Yamamoto. Esse infatti si caratterizzano per alcune peculiarità.

Sono pure al 100% . Ciò significa che sono composte solo ed esclusivamente da proteine. Non si rilevano tracce di carboidrati, zuccheri, grassi, lattosio. Sono dunque efficaci e sicure anche per chi soffre di intolleranza alimentare. L’unico elemento di “disturbo” è dato dalla presenza di enzimi digestivi, che però rendono il loro metabolismo molto più agevole.

. Ciò significa che sono composte solo ed esclusivamente da proteine. Non si rilevano tracce di carboidrati, zuccheri, grassi, lattosio. Sono dunque efficaci e sicure anche per chi soffre di intolleranza alimentare. L’unico elemento di “disturbo” è dato dalla presenza di enzimi digestivi, che però rendono il loro metabolismo molto più agevole. Sono prodotte con procedimenti naturali. La materia prima è rappresentata da latte fresco di mucca non trattate con antibiotici, ormoni e alimenti OGM. Sono inoltre frutto di un processo di ultrafiltrazione a flusso incrociato, a cui si aggiungono delle sessioni di microfiltrazione.

La materia prima è rappresentata da latte fresco di mucca non trattate con antibiotici, ormoni e alimenti OGM. Sono inoltre frutto di un processo di ultrafiltrazione a flusso incrociato, a cui si aggiungono delle sessioni di microfiltrazione. Certificazione Volactive® UltraWhey XP che è il massimo riconoscimento possibile per un prodotto a base di proteine isolate.

Alla luce di ciò, non stupisce che le Iso Fuji siano le proteine isolate più vendute al mondo.