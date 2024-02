Lindelof piace all’Inter: possibili contatti

Victor Lindelof sembrerebbe essere finito nel mirino dell’Inter, che potrebbe cercare di prenderlo già dalla prossima estate

Lindelof potrebbe lasciare il Manchester United la prossima estate. Il contratto del classe ’94 nativo di Vasteras è in scadenza nel 2025 e i Red Devils vorrebbero cederlo per monetizzare prima della naturale scadenza. Lo svedese sembrerebbe voler provare una nuova avventura, con l’Inter che sarebbe pronta ad assecondarlo.

Il difensore svedese non ha vissuto una grande avventura allo United, che può dirsi seriamente un buco nell’acqua per la sua carriera. Con i Red Devils ha vinto tanto, ma dimostrato relativamente poco. In 252 presenze ha avuto sempre il cartellino di chi era sempre in partenza, rimanendo alla fine a Manchester a causa di continui malesseri fisici.

L’Inter punta Lindelof

Se la notizia trovasse fondamento, l’Inter si ritroverebbe a prendere un difensore che da qui potrebbe solo voler rivalsa. Lo svedese vuole ritrovare la forma vista al Benfica, che non sembra aver mai ritrovato. Infortuni, troppi, per un giocatore che l’infermeria dell’Old Trafford la conosce fin troppo bene. Gli ultimi anni sono stati travagliati e a Milano stanno pensando se sia giusto investire su un giocatore così cagionevole a livello fisico.

Negli scorsi giorni si era parlato di uno scambio Pavard per Lindelof, ma appare improbabile che i nerazzurri cedano uno dei loro migliori giocatori Per qualcuno che deve dimostrare tutto e tornare ad essere la sua versione migliore. Lo svedese è sicuramente un profilo d’affidamento, ma uno scambio con Pavard al momento appare improbabile se non impossibile.