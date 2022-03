Lindsay Lohan ha firmato un contratto con Netflix: cosa sappiamo

Lindsay Lohan continuerà a collaborare con Netflix.

L’ex bambina prodigio di Hollywood è pronta a tornare alla ribalta con nuovi ruoli da protagonista. L’attrice è conosciuta principalmente per i suoi ruoli in commedie di successo tra cui Genitori in Trappola, Mean Girls, Herbie – Il super Maggiolino e Baciati dalla Sfortuna.

Dopo una lunga assenza dalle scene, Lindsay Lohan sta rapidamente ricostruendo la propria reputazione a Hollywood. L’attrice, amatissima da chi è cresciuto tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000, ha passato un periodo buio, lottando con la dipendenza da sostanze. Tuttavia, i fan non hanno mai smesso di seguire Lindsay e sembra che finalmente l’attrice stia riprendendo in mano la propria carriera. Lohan sarà infatti la protagonista di una pellicola romantica ambientata durante il periodo natalizio di Netflix che uscirà prima della fine del 2022. Il titolo della pellicola in questione è Falling for Christmas.

Inoltre, Deadline riporta che che l’attrice abbia appena firmato un contatto con Netflix per essere la protagonista di altri due film.

Christina Rogers, direttrice di Independent Film per Netflix, ha rilasciato la seguente dichiarazione in merito alla partnership con Lindsay Lohan:

“Siamo estremamente felici di aver già collaborato con Lindsay e siamo emozionati di poter espandere questa partnership. Non vediamo l’ora di mostrare nuovi film che la vedranno protagonista ai nostri iscritti provenienti da tutto il mondo”.

Nel 2017 l’attrice aveva preso parte alla serie Sick Note, trasmessa su SkyOne nel Regno Unito e rilasciata interamente su Netflix in Italia nel 2018.