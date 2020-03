Lindsay Lohan reciterà nel thriller soprannaturale “Cursed”

Lindsay Lohan prenderà parte al thriller soprannaturale Cursed.

L’attrice reciterà accanto a Mickey Rourke, come riporta la rivista The Hollywood Reporter.

Il thriller soprannaturale sarà diretto da Steven R. Monroe.

Ian Holt si è occupato della sceneggiatura del progetto.

Ecco la sinossi del nuovo film di Lindsay Lohan:

“Cursed segue la storia di un famoso psichiatra, il Dr. David Elder (Rourke), che si unirà alla detective Branigan (Lohan) in una corsa contro il tempo per fermare un paziente fuggito dal reparto di psichiatria di una struttura che ora minaccia di uccidere cinque persone che tiene in ostaggio in una casa isolata.”

Angel Oak Films e Alt House Productions produrranno la pellicola.

Le riprese si svolgeranno nell’estate 2020.

Lindsay Lohan ha partecipato alla serie Sick Note nel 2018 e nel 2019 è stata la protagonista del thriller Among the Shadows – Tra le ombre di Tiago Mesquita.