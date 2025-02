Lindstrom-Cajuste non riescono a mettersi in mostra. Ricordate l’ex azzurro Ostigard? Ha già cambiato squadra

L’esperienza dei calciatori ceduti dalla SSC Napoli la scorsa estate non procede per il meglio. L’unico calciatore che sta impressionando dirigenza e tifosi è Natan, il quale, con molta probabilità, sarà riscattato dal Betis Siviglia al termine della stagione.

Non si stanno mettendo in mostra, invece, due altri calciatori: Lidstrom e Cajuste. Entrambi possono essere riscattati a determinati condizioni ma, probabilmente, i club proprietari del cartellino potrebbero anche farne a meno visto che non sono titolari ed alcune volte hanno anche ricevuto critiche da parte dei tifosi.

RICORDATE IL DIFENSORE AZZURRO OSTIGARD? DOLO SOLO SEI MESI DICE ADDIO AL RENNES ED HA FIRMATO CON L’HOFFENHEIM. IL CENTRALE NON HA CONVINTO.

Il difensore ex Napoli ha giocatore tredici partite segnando un gol, ma la sua fase difensiva non ha convinto il club che lo scorso gennaio ha già ceduto il calciatore che ora gioca in Germania.