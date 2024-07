Lindstrom ed Ostigard via, sono le prime due cessioni eccellenti del nuovo corso

Leo Ostigard e Jesper Lindstrom dicono addio alla SSC Napoli. I due calciatori, di comune accordo con società e mister, hanno deciso di lasciare la squadra e per questo iniziare una nuova avventura. Il primo, probabilmente, andrà in Francia, al Rennes, il secondo, invece, ripartirà dalla Premier League, dall’Everton.

Entrambi sono stati sotto esame durante il ritiro a Dimaro e, probabilmente, non hanno superato il test con Antonio Conte, il quale avrà quindi optato per la loro cessione con nuovi innesti. Ma i motivi della loro cessione possono derivare anche da un mancato adattamento al nuovo modulo o dalla voglia di rivalsa in un altro club per avere maggiore spazio. Dopo Lindstrom, anche Ostigard ha iniziato a traslocare dalla sua abitazione di Napoli con destinazione Rennes.

In ogni caso Lindstrom ed Ostigard sono le prime cessioni eccellenti del nuovo corso, a cui potrebbe seguire Victor Osimhen. Al posto dell’attaccante nigeriano potrebbe arrivare una vecchia conoscenza di Antonio Conte, Romelu Lukaku.

COMUNICATO UFFICIALE SSC NAPOLI, NESSUN INTERESSE PER MARIO HERMOSO: ANCHE CON LA CESSIONE DI OSTIGARD NON CI SARANNO NUOVI INTERVENTI NEL REPARTO DIFENSIVO?

“Tuttosport continua a parlare di Hermoso al Napoli. La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Buongiorno e Marin. Il pur bravo Hermoso non fa parte degli obiettivi del Napoli“, scrive il sito ufficiale partenopeo circa l’interesse del club azzurro per l’ex difensore dell’Atletico Madrid su cui sarebbe forte anche un altro club italiano, il Milan di Zlatan Ibrahimovic.