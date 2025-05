Lindstrom, ritorno a Napoli: l’Everton rinuncia al riscatto dopo l’infortunio

Jesper Lindstrøm si appresta a fare ritorno al Napoli al termine della stagione 2024/2025, dopo un anno trascorso in prestito all’Everton. Il club inglese, che aveva la possibilità di riscattare il centrocampista danese per circa 23 milioni di euro, ha deciso di non esercitare l’opzione, complice l’infortunio che ha messo fine anticipatamente alla stagione del giocatore

Lindstrøm, arrivato a Napoli nell’estate del 2023 dall’Eintracht Francoforte per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, non è riuscito a imporsi nel club partenopeo. Dopo una stagione deludente, è stato ceduto in prestito all’Everton, dove ha mostrato segnali di ripresa, collezionando 25 presenze e 2 assist. Tuttavia, un problema all’inguine lo ha costretto a un intervento chirurgico, interrompendo il suo momento positivo.

Con il mancato riscatto da parte dell’Everton, il Napoli si trova ora a dover gestire il futuro di Lindstrøm. Il giocatore non rientra nei piani tecnici della squadra e il club è alla ricerca di una nuova sistemazione per lui. Nonostante l’infortunio, Lindstrøm ha dimostrato di poter competere in Premier League, il che potrebbe attirare l’interesse di altri club.

Situazione delicata

Il Napoli dovrà valutare con attenzione le offerte in arrivo, consapevole di non voler svendere un giocatore che rappresenta ancora un patrimonio tecnico ed economico. Il club azzurro potrebbe considerare un nuovo prestito con diritto di riscatto oppure una cessione definitiva, qualora si presentasse l’opportunità giusta. Lindstrøm, dal canto suo, sembra determinato a rilanciarsi e dimostrare il proprio valore, consapevole che la prossima destinazione sarà fondamentale per la sua carriera.

La situazione rappresenta una sfida per il Napoli, che dovrà trovare una soluzione per valorizzare un investimento importante. Le prossime settimane saranno cruciali per determinare il futuro del centrocampista danese.