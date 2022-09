Linea cortesia per hotel ecologica: i vantaggi per l’ambiente

Acquistare una linea di cortesia per hotel ecologica potrebbe apparire ad alcuni come una moda, come un tentativo di darsi un aspetto “green”. In realtà, cela una reale attenzione per l’ambiente, che non cede il passo nemmeno di fronte alle esigenze imprenditoriali. Anzi, cerca di trovare un compromesso, di coniugare la necessità di fornire un servizio alberghiero degno di questo nome e la volontà di impattare il meno possibile sull’ambiente.

Vale dunque la pena approfondire l’argomento, descrivendo la composizione di una tipica linea di cortesia per hotel ecologica, elencando i vantaggi per l’ambiente e fornendo qualche consiglio per chiunque, da gestore di albergo o struttura ricettiva, voglia procedere con l’acquisto.

Perché una linea di cortesia per hotel ecologica

Per chi non lo sapesse, con l’espressione “linea di cortesia” si intende il kit di accessori e varie utilità che viene garantito agli avventori di un albergo o di una struttura ricettiva. In genere comprende tutto il necessario per l’igiene, dalle saponette alle salviette finanche ai dentifrici. La presenza della linea di cortesia è dunque un must, anzi è decisamente scontata. Insomma, gli avventori se la aspettano e giudicano la qualità del servizio anche a partire da essa.

Quando si può parlare invece di linea di cortesia per hotel ecologica? Forniremo una definizione chiara nel prossimo paragrafo, ma qui possiamo anticipare che queste linee di cortesia spiccano per i materiali “green”, per i processi di produzione a basso impatto ambientale. Qualcuno si potrebbe chiedere… perché offrire una linea di cortesia per hotel ecologica? In primo luogo, perché così facendo reca dei reali vantaggi per l’ambiente. Si muove nella direzione di uno sfruttamento meno intensivo delle materie prime, di un utilizzo più parco delle risorse energetiche. Soprattutto, riduce la quantità di rifiuti che viene prodotto. Del resto, i materiali sono per lo più compostabili.

Non siamo dunque di fronte a una mossa per mostrarsi attenti all’ambiente. Non siamo nel campo del green washing, bensì nel novero – ben più nobile – delle piccole/grandi azioni quotidiane che tutti possono realizzare per recare un vantaggio all’ambiente.

Com’è fatta una linea di cortesia per hotel ecologica

Nello specifico, com’è fatta una linea di cortesia per hotel ecologica? Dal punto di vista meramente funzionale, non si segnalano differenze rispetto ai kit classici. D’altronde, devono comunque rispondere a una esigenza di comodità, devono tenere alto il livello del servizio. Le differenze, comunque vistose, riguardano altri ambiti. Ecco quali.

Materiali . Gli accessori che compongono i kit sono di norma realizzati in materiali biodegradabili e compostabili. Ciò significa che non producono rifiuti ma, anzi, risorse per l’agricoltura e la produzione di energia. Il riferimento è in particolare alle bioplastiche e agli amidi.

. Gli accessori che compongono i kit sono di norma realizzati in materiali biodegradabili e compostabili. Ciò significa che non producono rifiuti ma, anzi, risorse per l’agricoltura e la produzione di energia. Il riferimento è in particolare alle bioplastiche e agli amidi. Processi di produzione. In generale, tutti gli oggetti che fanno parte della linea di cortesia per hotel ecologica vengono realizzati mediante processi poco energivori, o che comunque cercano di rispettare l’ambiente.

A chi rivolgersi

Chi si avvicina al mondo delle forniture ecologiche, teme sempre di dover pagare l’attenzione prestata ai temi ambientali con un calo della qualità. Vi è ancora la convinzione che accessori e oggetti “green” siano in realtà accessori e oggetti di “serie b”. Questo non è vero, o almeno non lo è se si fa riferimento a produttori/venditori di prestigio, che hanno già dimostrato la capacità di coniugare sensibilità ecologica e qualità.

Produttori/venditori come FAS Italia, che tra le altre cose mette a disposizione una vasta scelta di linea cortesia hotel ecologica. Tra spazzolini, sacchetti della biancheria, saponi e shampoo, bicchieri, l’offerta è davvero varia e abbondante.

Per inciso, eroga un servizio di spedizione rapido e veloce, arricchito da una politica dei prezzi che si pone dalla parte del cliente. I gestori di alberghi e strutture ricettive hanno dunque gioco facile nel reinterpretare i propri kit di cortesia in senso ecologico, e allo stesso tempo garantirsi una qualità eccellente.

Non per ultimo Fas Italia completa le dotazione green con una linea di attrezzature a bassi consumi energetici, come asciugacapelli, bollitori e frigobar.