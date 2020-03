L’influencer Alessia Tresoldi ci racconta la sua vita ai tempi del Coronavirus

In esclusiva per Dailynews24 la modella e influencer Alessia Tresoldi.

Ci racconti chi è Alessia Tresoldi

Mi chiamo Alessia Tresoldi ma molti mi conoscono come Alefe24, il mio nome d’arte su Instagram. Ho 21 anni e sono una modella e influencer di Bergamo e studio biotecnologie per la salute all’università.

Questo è un momento particolarmente difficile per l’Italia. Tu come stai affrontando la situazione?

Essendo bergamasca già da subito ho percepito la gravità della situazione e così ho deciso di limitare le uscite allo stretto indispensabile per tutelare me stessa e gli altri. Ho cercato tramite il mio canale Instagram di invitare gli altri a fare la stessa cosa, limitare le uscite e per chi le avesse ad utilizzare le mascherine protettive. Fortunatamente anche la mia università si è attrezzata fin da subito, ancora prima della disposizione ministeriale, nel supportare il nostro studio a casa.

Su Instagram sei seguitissima. Senti il peso di questa responsabilità? Che messaggio vuoi dare in questo momento storico ai tuoi followers?

Essere un riferimento implica anche responsabilità nei confronti degli altri per i messaggi che si lanciano. Sopratutto in un momento come questo in cui non è accettabile sottovalutare la situazione. Dobbiamo essere anche noi a dare il buon esempio. Avendo la possibilità di parlare con un vasto pubblico mi sono sentita in dovere di informare i miei follower della situazione e condividere i progetti di sostegno a favore dei nostri ospedali. Il messaggio che voglio mandare in questo momento è quello di seguire le direttive ministeriali e cercare anche dei modi per divertirsi in casa.

Molta gente mal sopporta questa quarantena forzata. Tu come passi le tue giornate?

Non è facile ai giorni nostri passare da una vita frenetica al dover fermarsi per forza. Però è necessario e doveroso anche nel rispetto di chi non può farlo perché in prima linea per noi. Io fortunatamente ho trovato un ottimo modo per scaricare la tensione, ho rispolverato le mie vecchie racchette da tennis che utilizzo in cortile. Queste giornate sono “utili” per riscoprire vecchie passioni e dedicarsi a sé stessi.

Inoltre grazie ai social possiamo sentirci più uniti e incoraggiarci.

Quali sono le tue passioni?

Sono appassionata di moda serie tv e cinema. Amo gli animali, infatti, ho un cane un gatto e un pesciolino.

Qual è il tuo sogno nel cassetto?

Ho tanti sogni nel cassetto, uno tra questi è quello di essere la “Cover Girl” di un magazine importante. Inoltre non vi nascondo che vorrei conoscere di persona alcune persone tra cui Chiara Ferragni e Cole Sprouse.

Ho altrettanti obbiettivi: continuare ad essere un riferimento per tanti giovani; accrescere il mio bagaglio di esperienze; creare una famiglia etc…

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Ho sempre tanti progetti in mente alcuni dei quali sono in cantiere, o momentaneamente rimandati. Sono fiduciosa che appena finirà questa emergenza sarà ancora più bello vederli realizzati.