L’infortunio di Pogba “blocca” Arthur

Arthur Melo della Juventus è in uscita, ma con l’infortunio di Paul Pogba potrebbe finire per essere ceduto solo in caso di necessità

Paul Pogba ne avrà per almeno un mesetto. Il calciatore francese della Juventus ha rimediato una lesione al menisco e potrebbe saltare le prime due gare di campionato. Il centrocampista francese, inevitabilmente, potrebbe rallentare il mercato bianconero.

Infatti, entrate e uscite potrebbero finire condizionate dall’infortunio del polpo. Arthur interessa a varie squadre, ma adesso potrebbe rimanere fino a quando non verrà trovato un sostituto. Sul brasiliano ci sarebbe anche il Valencia, con Gattuso che gradirebbe avere il centrocampista brasiliano in rosa.

Uscite bloccate

Anche per Adrien Rabiot sembra bloccarsi un’eventuale uscita, visto che il francese è cercato dalle inglesi e anche dai francesi del Lione. Arthur, però, rischia di essere quello che potrebbe ritrovarsi messo peggio nella situazione attuale. La Juventus avrebbe iniziato a trattare per Leandro Paredes e potrebbe partire Arthur solo se arrivasse un altro giocatore. Difficile, dunque, che venga fatta un’altra trattativa.

Sul brasiliano, oltre al Valencia, ci sarebbe anche l’Arsenal e un lieve interesse del Bayern Monaco. Il giocatore, però, gradirebbe un ritorno in Liga e al Barcellona. La Juventus potrebbe trattenere Fagioli e McKennie, entrambi graditi ad Allegri, oltre che ad acquistare poi unicamente l’argentino del Paris Saint Germain. Il resto dovrà esser visto, con Arthur che non piace particolarmente a Massimiliano Allegri e che dovrà rilanciarsi forzatamente. Potrebbe non accadere alla Juventus, con i dirigenti che spingono per trovare una sua cessione estera.