L’infortunio di Witsel spinge il Dortmund su Khedira: i dettagli

Tra i giocatori con le valigie in mano in casa Juventus c’è Sami Khedira, che da mesi vive da separato in casa in attesa di una nuova sistemazione. Il centrocampista tedesco non rientra nei piani di Pirlo e la società sta cercando di piazzarlo per evitare di sborsare per intero l’ingaggio dell’ultimo anno di contratto.

Nella scorsa estate la Juve ha provato a trovare l’intesa con il giocatore e l’entourage per la rescissione contrattuale, ma le trattative non sono andate a buon fine e il tedesco è rimasto a Torino senza mai essere impiegato fino a questo momento.

Stando a quanto riporta la stampa tedesca, su Khedira ci sarebbe il Borussia Dortmund, alla ricerca di un centrocampista dopo l’infortunio di Axel Witsel.

Il centrocampista belga è stato costretto al cambio nella sfida con il Lipsia e dagli esami è emersa la rottura del tendine d’Achille, che costringerà il giocatore ai box fino al termine della stagione.

Per sostituire Witsel il Borussia Dortumund potrebbe fiondarsi proprio su Khedira, con la Juventus che in tal caso non esiterebbe a dare il via libera al ritorno del tedesco in Bundesliga.