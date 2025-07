Lingua Blu, allarme focolai in Italia: di che malattia si tratta?

Scatta la preoccupazione per la la Blue Tongue o Lingua Blu, una malattia infettiva virale che colpisce i ruminanti, in particolare le pecore. Sono diversi i focolai che si sono attualmente formati in Italia. Ma di cosa si tratta questa malattia?

DI COSA SI TRATTA? – Stando a quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, i focolai attivi sarebbero attualmente 440, distribuiti tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Coldiretti ha lanciato l’allarme, sottolineando il rischio crescente per gli allevatori e la salute degli animali.

Il nome di questa malattia deriva dal virus, ossia il Bluetongue (BTV), trasmesso da minuscoli insetti del genere Culicoides, simili a zanzare. Come spiegato dall’Asl di Cagliari, questi insetti proliferano nei fanghi ricchi di sostanze organiche, tipici degli ambienti zootecnici, in particolare in presenza di acque di scarto e liquami. Al momento, non si trasmette all’uomo.

I SINTOMI – Il nome “Blue Tongue” deriva da uno dei sintomi più evidenti, ossia la cianosi della lingua, che assume una colorazione bluastra. Altri sintomi sono febbre, ulcere, accumulo di saliva, necrosi muscolare e difficoltà respiratorie. Negli ovini, in particolare, si scatena in modo più aggressivo e debilitante, tanto che in alcuni casi la mortalità può raggiungere il 50%.

GLI EFFETTI ECONOMICI – A lanciare l’allarme è anche Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche, che evidenzia i gravi effetti economici della malattia:

“Un ovino sano, delle razze più diffuse in queste regioni, può valere fino a 500 euro. A questo si aggiungono gli 80 euro di spese per lo smaltimento della carcassa, senza contare le perdite indirette dovute alla riduzione della produttività”. Secondo Gardoni, la situazione è resa più critica dalla mancata prevenzione: “La Blue Tongue viene trasmessa da una zanzara che si sviluppa in specifiche condizioni meteo. Quest’anno il clima ha giocato un ruolo fondamentale nella sua diffusione”.