Lino Giuliano critica Filippo Bisciglia dopo il falò di confronto tra Alfred e Anna

Tra il pubblico che ha seguito con attenzione il falò di confronto tra Alfred Ekhator e Anna Acciardi durante l’ultima puntata di Temptation Island, spiccava anche Lino Giuliano, noto protagonista della passata edizione del programma. Tuttavia, invece di concentrarsi sulle dinamiche della coppia, Lino ha voluto puntare il dito contro il conduttore Filippo Bisciglia, accusandolo di aver preso le difese del giovane modello 24enne durante l’episodio.

Lino Giuliano: “Filippo mi ha trattato malissimo”

Nel corso del confronto, Bisciglia era intervenuto per cercare di calmare Anna, invitandola a riflettere sulle parole di Alfred, che le aveva confessato di non amarla più, ma di provare comunque del bene per lei.

Lino non ha gradito questo atteggiamento e, in una storia pubblicata su Instagram, ha duramente criticato il conduttore, accusandolo di aver adottato due pesi e due misure.

Giuliano ha fatto un confronto con il proprio falò di confronto avvenuto nella passata edizione, sostenendo di essere stato trattato male e di non essere stato ascoltato da Bisciglia, mentre ora vede il conduttore prendere le difese di Alfred. Lino ha espresso il suo disappunto, ricordando come, a differenza di Alfred, lui non avesse mai tradito la sua ex, Alessia Pascarella, durante il programma.

“Sapete che non so tenermi nulla. La cosa che più mi fa ridere è Filippo che in parte difende persino Alfred. A me, invece, mi ha trattato malissimo e non mi ascoltava neanche lontanamente. Si vedeva chiaramente che nutriva qualcosa di negativo nei miei confronti. […] Grande Filippo, complimenti per la tua coerenza! Numero uno! A me manco la mano per salutarmi mi diede”, ha scritto.