L’inquinamento da fornelli a gas: un problema grave per la salute in Italia

In Italia, l’uso di fornelli a gas sta causando un significativo aumento dei problemi di salute, con una stima di circa 12.700 morti premature ogni anno. Questo dato, rivelato da uno studio condotto da ricercatori spagnoli, indica che il nostro paese ha il tasso più alto in Europa per questo tipo di inquinamento.

L’inquinante principale identificato è il diossido di azoto (NO2), che si accumula nelle abitazioni durante la cottura, specialmente in spazi poco ventilati. Questo inquinamento contribuisce a un aumento di malattie respiratorie, inclusi casi di asma, con particolare impatto sui bambini.

La ricerca ha evidenziato che un terzo delle famiglie in Europa utilizza il gas per cucinare, il che solleva preoccupazioni sul livello di NO2 che si raggiunge nelle case. Inoltre, i fornelli rilasciano metano, un gas serra, anche quando non sono in uso, aggravando ulteriormente la situazione.

L’European Public Health Alliance ha sottolineato che l’Unione Europea non ha ancora stabilito standard chiari per la qualità dell’aria negli ambienti domestici. Secondo esperti, è ora fondamentale che i governi affrontino seriamente questo problema, proprio come hanno fatto con il fumo di sigaretta.

Francesco Romizi dell’Isde ha avvertito che i dati presentano un quadro allarmante per la salute pubblica, chiedendo misure immediate per promuovere alternative più pulite, come l’elettrificazione delle cucine. È essenziale agire per proteggere i gruppi più vulnerabili, in particolare i bambini e gli anziani.