L’Inter allunga le mani su Colpani e Krstovic

Un alto funzionario dell’Inter ha tenuto d’occhio le prestazioni di due giocatori nella stessa partita dello scorso fine settimana: il centrocampista Andrea Colpani e l’attaccante Nikola Krstovic

Questa domenica il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, era in tribuna allo stadio Brianteo per assistere alla sfida tra il Monza e il Lecce. Il suo obiettivo, come riporta il giornalista Nicolò Schira, era quello di seguire i progressi di un giocatore per ogni squadra.

Il giocatore che ha attirato l’attenzione del dirigente lombardo è stato Andrea Colpani. Il 24enne centrocampista italiano sta vivendo un inizio di stagione sensazionale ed è stato ancora una volta determinante per aiutare la sua squadra a pareggiare 1-1.

Due giocatori da tenere d’occhio

A brillare è stato anche Nikola Krstovic, l’attaccante ospite che Ausilio non ha voluto perdere di vista. Il 23enne montenegrino ha segnato per la squadra di Roberto D’Aversa il suo terzo gol stagionale. L’attaccante ha trovato la rete anche in una delle ultime due partite giocate per il suo Paese (contro la Lituania).

Poiché entrambi i giocatori hanno un contratto a lungo termine (Colpani, fino al 2028, e Krstovic, fino al 2027), è chiaro che l’Inter dovrà mostrare una notevole forza negoziale per poter ingaggiare uno dei due. Inoltre, è molto probabile che altri club calcistici si uniscano all’offerta. Già su Colpani si sono mosse le big italiane, tra cui anche la Juventus, ed è probabile che arrivino anche squadre provenienti dall’estero. Già dalla Premier League sembra muoversi qualcosa, nell’effettivo, con l’Inter che dovrà cercare di battere la concorrenza.