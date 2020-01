L’Inter del futuro si costruisce adesso: nel mirino Chiesa e giovani talenti

La costruzione dell’Inter che sarà non si arresterà certo alle 20 di stasera, alla chiusura del calciomercato invernale. La squadra di Conte dovrà di sicuro affrettarsi a concludere alcune operazioni in entrata per rimpolpare un attacco abulico e in calo ma il grosso verrà rinviato a giugno. L’allenatore e il ds lavoreranno ad una squadra finalmente in grado di competere con le più forti realtà europee. Ma le basi, quelle vanno gettate subito. E una di queste è il viola Federico Chiesa.

Se per i movimenti in uscita pare proprio che saranno in pochi a dover salutare (forse i soli Ranocchia e Borja Valero) il vero match per Marotta si giocherà sui prossimi, mirati acquisti. La linea di Conte è chiara: la formazione non si cambia e si procederà con il suo granitico 3-5-2. L’idea è quella di far arrivare in rosa solamente elementi utili alla causa. Bando quindi ad accumuli senza senso e teste calde da catechizzare ogni settimana.

L’idea di Federico Chiesa è già da un po’ che ronza nelle menti dei dirigenti interisti. Il suo talento, unito alla innate doti atletiche e di sacrificio per la squadra lo esaltano agli occhi attenti di Ausilio e Marotta. Il tecnico nerazzurro stima enormemente il giocatore e vorrebbe portarlo al più presto in rosa. La concorrenza della Juve non impaurisce più di tanto i meneghini. Sanno che hanno diverse frecce al proprio arco per accaparrarsi il talentino viola.

Più difficile è capire se la situazione del giovane figlio d’arte a Firenze possa essere usata nella eventuale trattativa estiva. I rapporti con i dirigenti gigliati non sono mai decollati del tutto e sembrano sempre sul punto di arrivare presto alla definitiva rottura. L’arrivo di Iachini sulla panchina toscana ha riportato un po’ di serenità ad un ambiente uscito malconcio dalla gestione Montella. Tuttavia la questione sul rinnovo di Chiesa sembra ancora lontanissima dalla sua risoluzione.

Le ultime parole del patron Commisso non hanno di certo aiutato a trovare un punto di incontro tra i suoi uomini e l’entourage del giocatore. “Federico starà con noi ma se vuole andare via, e ci saranno cose giuste per la Fiorentina, forse…“, parole che lasciano tutto sommato ben sperare per chi ha nella mente già l’affondo decisivo.