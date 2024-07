L’Inter e il Dumfries sono pronti a discutere il prolungamento del contratto

Denzel Dumfries e l’Inter sono pronti a una nuova trattativa dopo la lunga campagna dell’Olanda a Euro 2024. Secondo il Corriere dello Sport, il terzino sembra più propenso a rimanere che ad andarsene, mentre il contrario sembrava vero alla vigilia della finestra estiva

La sua rappresentante Rafaela Pimenta ha sondato il terreno, ma nessuna grande squadra si è mossa per acquistarlo o ha messo sul piatto cifre elevate. L’Inter ha offerto 4 milioni di euro all’anno a Dumfries e al suo entourage, che inizialmente ne chiedeva 5. Il giocatore è arrivato dal PSV Eindhoven con un prezzo di cartellino di 25 milioni di euro e arrivato con uno stipendio di 2,5 milioni di euro qualche anno fa e non l’ha più ritoccato.

Il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio si è detto fiducioso sulla sua permanenza e l’olandese ha lasciato la porta aperta nelle ultime dichiarazioni. Se le parti non riusciranno a trovare un accordo, sarà ceduto per 25/30 milioni di euro per evitare una partenza con la Bosman. I campioni d’Italia hanno Dan Ndoye in cima alla lista dei sostituti.

Come raccontato dal Corriere dello Sport…

La questione è stata raccontata dai colleghi del CdS giusto ieri, che hanno detto: “Una serie di segnali insieme alcune dichiarazioni dell’olandese rilasciate negli ultimi giorni hanno alimentato l’ottimismo per un accordo sul rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2025. Ma ora che per la nazionale Orange l’Europeo è finito, si tratta di chiudere la partita. Tutto lascia credere, quindi, che la prossima settimana possa andare in scena un nuovo incontro con i rappresentanti di Dumfries. I contatti a distanza più recenti sono stati positivi, ma solo un confronto diretto scioglierà i dubbi che ancora rimangono. Dipende tutto dall’olandese”.