L’Inter e il mancato riscatto di Agoumé: Impatti e prospettive future

Lucien Agoumé, centrocampista dell’Inter, non ha trovato la conferma necessaria al Siviglia per essere riscattato dopo sei mesi di prestito. Nonostante le aspettative, il club spagnolo ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto, fissato a 8 milioni di euro, lasciando così sfumare un potenziale guadagno per i nerazzurri. Agoumé torna a Milano, ma il suo futuro rimane incerto. Analizziamo quanto perde l’Inter senza il riscatto del giocatore e facciamo un recap dei suoi prestiti negli ultimi anni.

Agoumé ha trascorso la stagione 2020-2021 in prestito al Brest in Ligue 1. Durante questa esperienza, ha mostrato sprazzi del suo talento, accumulando 27 presenze in campionato. Pur non essendo sempre titolare, ha dimostrato di avere il potenziale per giocare a livelli alti, contribuendo alla salvezza del club francese. Nella stagione successiva, Agoumé è tornato in Italia per unirsi allo Spezia. Qui ha giocato 30 partite in Serie A, guadagnando esperienza nel calcio italiano. Nonostante le difficoltà della squadra, ha avuto modo di mettersi in mostra e di crescere tatticamente sotto la guida di Thiago Motta.

Per la stagione 2022-2023, Agoumé è stato ceduto in prestito al Troyes. In Ligue 1, ha totalizzato 24 presenze, mostrando una progressione costante nel suo sviluppo. Tuttavia, l’esperienza con il club francese non ha portato al riscatto, e Agoumé è rientrato all’Inter a fine stagione. L’ultima avventura in prestito è stata con il Siviglia, dove è arrivato a gennaio 2024. Nonostante un inizio promettente, un infortunio a metà febbraio ha limitato il suo contributo, fermandolo per circa un mese. Ha collezionato 13 presenze tra Liga e Coppa del Re, ma le prestazioni non sono state sufficienti per convincere il club andaluso a investire gli 8 milioni per il riscatto.

L’Inter perde l’opportunità di incassare 8 milioni di euro, somma che sarebbe stata significativa per il bilancio del club. Inoltre, il mancato riscatto implica la fine dell’accordo per una possibile recompra fissata a 16 milioni, che avrebbe potuto essere una garanzia futura per i nerazzurri. Senza questa operazione, l’Inter deve rivalutare la posizione di Agoumé, che difficilmente resterà nella rosa di Simone Inzaghi, considerando le molteplici richieste che il giocatore ha sia dall’Italia che dall’estero.

Per questo motivo il futuro di Agoumé è ancora incerto. Con un contratto che scade a giugno 2026, il giovane centrocampista ha il tempo per trovare una nuova sistemazione che possa garantirgli continuità e crescita professionale. Diverse squadre sono interessate ai suoi servizi, e Agoumé vuole valutare attentamente tutte le proposte per scegliere il progetto migliore. L’opzione del prestito rimane una possibilità concreta per permettergli di rilanciarsi e dimostrare definitivamente il suo valore.