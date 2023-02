L’Inter fa il prezzo per Denzel Dumfries

L’Inter avrebbe intenzione di lasciar andar via Dumfries nel caso in cui arrivasse l’offerta giusta. Il calciatore è valutato non meno di 50 milioni di euro

L’Inter ha già iniziato a preparare alcune delle sue grandi mosse per la finestra di trasferimento estiva. Molti nomi compaiono nell’agenda dei nerazzurri, ma è chiaro che anche il Giuseppe Meazza dovrà fare una cessione e in effetti sembra esserci un chiaro candidato per tale operazione.

Denzel Dumfries è un giocatore ricercato da diverse squadre di Premier League e ha una grande reputazione. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la squadra lombarda è convinta di chiedere non meno di 50 milioni di euro per lasciare andare via l’ala olandese.

Dumfries sta ora attirando l’interesse delle squadre che si battono per il titolo della Premier League, con l’Arsenal che sarebbe molto interessato a ingaggiarlo. Per risolvere i suoi problemi finanziari, l’Inter dovrebbe realizzare circa 55 milioni di euro in vendite di giocatori quest’estate.Per questo motivo, un trasferimento di Dumfries potrebbe essere un acquisto costoso per la squadra di Mikel Arteta.

Anche se Dumfries è sempre presente a San Siro, Matteo Darmian è stato l’opzione preferita negli ultimi tempi. L’olandese potrebbe quindi essere alla fine del suo periodo all’Inter e pronto a firmare per un altro club.

Dumfries ha risposto alle speculazioni che lo hanno collegato a un trasferimento al Chelsea a gennaio: “Ovviamente è un grande complimento essere collegato al Chelsea, ma anche giocare nell’Inter è un grande complimento. “Un trasferimento al Chelsea a gennaio? Non sono concentrato su nient’altro che la Nazionale e l’Inter”. Il terzino destro potrebbe essere una posizione che l’Arsenal vorrà rafforzare nei prossimi mesi.