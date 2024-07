L’Inter fa il prezzo per Martin Satriano

L’Inter ha messo un valore al cartellino del prezzo di 10 milioni di euro su un obiettivo di Brest, Valencia e Stoccarda: si tratta di Martin Satriano

L’Inter spera in una cifra di 10 milioni di euro per l’attaccante Martin Satriano, legato a Brest, Valencia e Stoccarda, secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano torinese Tuttosport. I nerazzurri potrebbero però accontentarsi di 7-8 milioni di euro.

Nell’ultima stagione Satriano è stato in prestito al Brest in Ligue 1. Il 23enne ha aiutato la squadra bretone a raggiungere a sorpresa la qualificazione alla Champions League. Satriano ha segnato quattro gol e realizzato quattro assist in Ligue 1 in questa stagione in 33 presenze. In totale ha collezionato 36 presenze e 5 gol in tutte le competizioni. Questo è il secondo anno che Satriano trascorre al Brest.

Ritorno in Francia?

L’uruguaiano ha trascorso anche la seconda metà della campagna 2021-22 in prestito con la squadra di Ligue 1. Questo ha fatto seguito a una prima metà della stagione in cui Satriano ha fatto solo sporadici apparizioni per l’Inter. Nel frattempo, la scorsa stagione Satriano era in prestito all’Empoli.

Per i toscani ha segnato due gol e fatto un assist in Serie A. Ora si tratta di capire dove Satriano giocherà la prossima stagione: di certo non ci sarà la possibilità per il 23enne di giocare nella prima squadra dell’Inter. I nerazzurri non hanno intenzione di cedere nuovamente l’uruguaiano in prestito, ma ritengono di poter incassare una cifra adeguata per Satriano. Secondo quanto riferito, il Valencia e lo Stoccarda sono entrambe interessate al 23enne. Anche il Brest spera di poterlo trattenere in pianta stabile dopo la sorprendente qualificazione alla Champions League.