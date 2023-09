L’Inter fissa il prezzo per Lautaro Martinez

Nel momento migliore della sua carriera all’Inter, i nerazzurri si godono i gol di Lautaro Martinez. Capitano dell’Inter, gli italiani non vogliono separarsi dall’argentino. Ma un’offerta di 150 milioni di euro potrebbe far cambiare idea all’Inter…

A 26 anni, Lautaro Martínez sembra aver raggiunto il suo massimo rendimento. Il giocatore di Bahia Blanca ha concluso la scorsa stagione come uno dei migliori giocatori dell’Inter, segnando una doppietta fondamentale nella finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. E in questa stagione il rendimento del Toro non è da meno: in 3 partite di Serie A ha già accumulato 5 gol, puntando a diventare il capocannoniere di questa edizione.

Libero nel 2026, l’Inter ha affidato la fascia di capitano a Lautaro, che subentra a Samir Handanovic, in uscita dal club. Beppe Marotta, amministratore delegato del club lombardo, ha analizzato la fascia di capitano di Lautaro Martinez: “Il fatto che gli abbiamo affidato la fascia al braccio è meritato dal punto di vista della crescita esponenziale di cui è stato vero protagonista. È ancora giovane e potrà dimostrare il suo valore di campione domenica dopo domenica.

L’Inter non sta valutando la sua partenza

Tuttavia, negli ultimi mesi sono circolate voci su una possibile partenza del vincitore della Coppa del Mondo con l’Argentina. Tuttavia, la squadra milanese non sta prendendo in considerazione l’ipotesi di un trasferimento del giocatore, che è nel mirino di diversi club della Premier League, tra cui Chelsea e Atletico Madrid.

Secondo quanto riportato da CalcioMercato.it, il consiglio di amministrazione dell’Inter non sta considerando il rinnovo di Lautaro come una priorità, anche se il club ha respinto un approccio dall’Arabia Saudita in estate. Ma l’Inter potrebbe essere costretta ad accettare qualsiasi offerta superiore ai 150 milioni di euro, una cifra impensabile per la maggior parte dei club del Vecchio Continente. Una questione da seguire…