L’Inter guarda al futuro

La squadra di Simone Inzaghi è in costante competizione per vincere e i suoi dirigenti progettano costantemente il futuro di un club che vuole essere egemone nel calcio

La Juventus sta incontrando un’ottima opposizione in questa stagione, ma l’Inter è l’attuale leader del calcio italiano. Leader della Serie A e vicecampione d’Europa in carica, ha una squadra competitiva e gioca un calcio molto forte.

I nerazzurri puntano a riaffermarlo con dei titoli, ma anche a gettare le basi per un dominio a lungo atteso in Italia. Per farlo, è fondamentale trovare soluzioni in termini di acquisti futuri, ed è per questo che i loro osservatori stanno lavorando a pieno ritmo.

Il Monza come riferimento

Secondo quanto riportato da CalcioMercato.it, il Giuseppe Meazza starebbe effettuando uno scouting di due giocatori dell’AC Monza. Il primo lo conoscono bene perché è il 18enne Valentin Carboni, in prestito al club. Recentemente è stato cercato dal Valencia.

E poi c’è il centrocampista Andrea Colpani, 24 anni. Autore di 6 gol e 1 assist in 16 partite in questa stagione, è un giocatore che ha già attirato l’attenzione di diverse squadre di alto livello. Intanto, l’agente di quest’ultimo ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni a Tuttomercatoweb: “Il ragazzo è tranquillissimo, sa come funziona il calcio. Se fai bene qualcuno arriva, ma oggi siamo a dicembre. E’ il primo campionato da titolare, lo sta facendo benissimo e deve continuare così. Poi a fine anno vedremo quello che avrà fatto sul campo, alla fine non si può vendere fumo. Chi determina è il calciatore che va sul campo”.