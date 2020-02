L’Inter Miami di Beckham potrebbe prendere Cavani a giugno

Sembrava ad un passo dall’Atletico Madrid, invece resterà a Parigi fino alla fine della stagione e quindi alla fine del contratto. Stiamo parlando ovviamente di Edinson Cavani. A Parigi per lui ormai gli spazi sono ridottissimi. C’è Mbappé sempre più decisivo, e poi Icardi che anche ha detto la sua fino ad ora, a suon di gol.

L’argentino, in prestito dall’Inter, sarà con ogni probabilità riscattato dai parigini. Cavani invece andrà via. Ma dove? Nelle ultime ore, la stampa francese ha riportato di un interessamento per lui da parte dell’ Inter Miami di David Beckham.

Il club americano sarebbe pronto a prenderlo a parametro 0, e ad offrire al bomber uruguayano 11 milioni di euro a stagione. Da capire la posizione di Cavani che, a quasi 33 anni, potrebbe ancora dire la sua in Europa ed accettare qualche altra sfida più interessante.

Sicuramente a giugno ci sarà la fila per accaparrarselo. L’Atletico Madrid potrebbe riprovarci, o anche il Manchester United che, nonostante abbia preso in prestito con diritto di riscatto il nigeriano ex Udinese, Odion Ighalo, sul gong del mercato invernale, potrebbe cercare un bomber ancora più prolifico.