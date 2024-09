L’Inter Milan guarda a Jacob Ramsey come sostituto di Henrikh Mkhitaryan

I campioni di Serie A dell’Inter Milan considerano il 23enne centrocampista dell’Aston Villa Jacob Ramsey come un sostituto a lungo termine di Henrikh Mkhitaryan

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Jacob Ramsey è oggetto di interesse da parte dell’Inter. I campioni della Serie A stanno sondando il mercato alla ricerca di un sostituto a lungo termine di Henrikh Mkhitaryan.

Il centrocampista dell’Aston Villa è quindi emerso come un obiettivo, con la squadra delle West Midlands che chiede circa 35 milioni di euro per separarsi da lui nella finestra di trasferimento estiva del 2025. Jacob Ramsey e il suo percorso finora Jacob Ramsey si è affermato come uno dei giovani centrocampisti più promettenti della Premier League negli ultimi anni.

Chi è Jacob Ramsey?

Originario di Birmingham, l’inglese ha fatto parte dell’Aston Villa per tutto il suo percorso calcistico, a parte cinque mesi in prestito al Doncaster Rovers. Ramsey è nell’Aston Villa dal 2007 e ha fatto il suo ingresso in prima squadra nel febbraio 2019, quando aveva 17 anni. Da allora, il 23enne è entrato e uscito dalla formazione titolare del Villa Park, ma ha vissuto una campagna 2023/24 frustrante dopo due stagioni impressionanti con la formazione maggiore. Il centrocampista inglese è sceso in campo 125 volte con l’Aston Villa, realizzando 13 gol e 13 assist.

Tuttavia, la permanenza di Jacob Ramsey nella squadra delle West Midlands potrebbe terminare nella finestra di trasferimenti estiva del 2025, con l’Inter Milan interessata a ingaggiarlo come successore a lungo termine di Henrikh Mkhitaryan. È interessante notare che il Tottenham è stato vicino a ingaggiarlo quest’estate.