L’Inter non molla Cavani, ma la distanza sull’ingaggio è ancora importante

Uno dei nomi che più volte si è accostato all’Inter negli ultimi anni è quello di Edison Cavani. L’attaccante uruguaiano è ormai quasi sicuro di non continuare il suo contratto con il Paris Saint Germain, tuttavia non sarà facile convincerlo a rimanere in Europa viste le sue esose richieste sull’ingaggio.

Marotta ancora non sa se potrà fornire ad Antonio Conte un reparto d’attacco provvisto di Lautaro Martínez, quindi non può ancora accelerare su questo fronte. Ciò nonostante, l’offerta nerazzurra sarebbe molto importante: almeno 9 milioni di euro a stagione, che per un 33enne sono una buona cifra.

Ma Cavani non cede. Vuole ancora una sfida in Europa ma non si sente ancora in saldo e non vuole fare sconti a nessuno. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il suo entourage vorrebbe almeno 12 milioni annui: una differenza di 3 milioni di euro che per ora tiene le parti abbastanza fredde.

Dalla Spagna credono che l’attaccante del PSG sarebbe il perfetto sostituto di Lautaro Martínez nel caso in cui l’argentino finisse al Barcellona. L’ingaggio di Cavani, però, farebbe sforare il tetto salariale il cui massimo è rappresentato da Lukaku ed Eriksen che percepiscono 7.5 milioni più bonus.

C’è ancora un po’ di tempo per capire se qualche club europeo davvero riuscirà ad accontentare le sue richieste. Oltre all’Inter, lo scorso gennaio si era molto interessato a lui anche l’Atlético Madrid. Diego Simeone lo voleva fortemente per rinforzare il suo reparto d’attacco ma l’affare non si concretizzò. Se gli agenti di Cavani non dovessero trovare l’accordo con nessun club competitivo in Europa, non è da scartare l’ipotesi di finire la carriera nella MLS negli Stati Uniti.